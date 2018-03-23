《中時晚間快報》陸還擊美國 擬課部分產品25％高關稅

2018年03月23日 17:53 中時電子報 綜合報導

◎陸還擊美國 擬課部分產品25%高關稅

美國掀起貿易戰，大陸商務部不甘示弱，準備對自美進口部分產品加徵最高25％的關稅，涉及美國對大陸約30億美元產品出口。

◎震災善款惹議 傅崐萁嗆勿放任小犬咬人

花蓮地震部分善款用來補貼觀光、石材業等產業，引發質疑聲浪。花蓮縣長傅?萁今在立法院召開記者會說明，並強調台南、高雄過去救災也都做過，不能「一個台灣有兩個社會」，呼籲政府未來應制定善款執行標準。

◎冷氣團掰 天氣回溫 下周恐有颱風

大陸冷氣團遠離，今天白天氣溫明顯回升，不過清晨溫度仍然偏低，新北市板橋僅攝氏9.3度，追平3月10日淡水所測到的今年3月平地最低溫記錄。其次是桃園市新屋區10.9度、基隆11度，感覺頗冷。冷氣團退散後，氣象局預估，未來1周西半部地區大致為多雲到晴的天氣，東半部偶有局部短暫雨；下周日至下周二水氣略增，北部及宜蘭、花蓮雲量增多。

◎中視中天獨家專訪 李戡憶父病塌逗樂護士

知名作家李敖於3月18日過世，兒子李戡今天接受中視中天獨家專訪，在接受中視《改變的起點》主持人哈遠儀訪問時，李戡侃侃而談一個多小時，甚至因為求好心切，主動要求重錄；談話中提到父親李敖生前樂觀面對病情，貼心顧及周遭親友感受，言談中經常自嘲逗得主治醫師及護士們笑呵呵，對家人照樣談笑風生，表達對此生亦無遺憾。

(中時電子報)