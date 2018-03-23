俄媒：俄陸將聯手在世貿組織對抗美國的「貿易戰」

2018年03月23日 18:27 中時 諶悠文

俄羅斯媒體23日報導，俄羅斯和大陸將聯手在世貿組織（WTO）對抗美國的進口關稅政策。

本月8日，美國總統川普宣布對鋼鐵進口產品徵收25％的關稅，對鋁產品徵收10％的進口關稅，並稱這項於23日生效的措施長期有效。

俄羅斯衛星網23日引述《生意人報》報導：「俄羅斯和大陸正試圖透過世貿組織影響目前局勢，世界貿易組織貨物貿易理事會23日將舉行第一次會議，議程包括俄陸關於美國徵收進口關稅的問題。此外，理事會還將審議俄陸就美國對魚類和海鮮的進口政策，以及歐盟和美國提出的針對俄羅斯貿易限制措施做法的議案。」

該報引述俄羅斯鋼鐵協會（Russtal）執行總裁鮮秋林的話說，該協會2017年向世貿組織提出了有關美國關稅政策的議案，目的是確定對美國可能實施這些措施的憂慮，進而在對美展開調查時考慮俄方意見。

與此同時，俄羅斯經濟發展部表示，俄方並未同陸方一道提出這一議案，只是世貿組織秘書處將該議題合二為一。

川普政府對鋼鋁產品徵收高關稅的決定引發國際社會強烈反對聲浪。大陸商務部新聞發言人23日表示，美國以「國家安全」為由限制產品進口的做法，嚴重破壞以世貿組織為代表的多邊貿易體系，嚴重干擾正常的國際貿易秩序，已遭到多個世貿組織成員的反對。

(中時)