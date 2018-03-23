養6流浪狗惹怒鄰居 300戶要求搬遷否則拍賣房產

2018年03月23日 18:05 中時 李文正

新北市汐止區橫科一處別墅型社區，曾姓女住戶飼養6隻流浪狗，四處大小便、還咬傷孩童，社區管理委員會多次促請改善未果，2016年5月住戶投票，以300票通過要求她搬離社區，還向法院聲請拍賣房屋，但法官認為，違規未達3個月5次以上的嚴重程度，駁回管委會請求。

該社區是透天雙拚別墅型社區，總共有498戶，曾女與母親同住，家中收養6隻體重20到35公斤重的中大型土狗，1天至少5、6次遛狗，只要她一開門，犬隻就四處亂跑，附近鄰居指控，狗主人都沒有牽繩，導致土狗到別人家車庫大小便，吠聲擾鄰，鄰居散步也會踩便。

社區管委會在2015年5月間，增訂社區管理規約，遛狗時必須牽繩或繫鍊，便溺也要立刻清理乾淨，3個月內違規5次，視為情節嚴重。但曾女反駁糞便都有清理，遛狗時間控制在5分鐘內，環保局檢查都符合規定。

住戶1年下來仍不勝其擾，開會投票表決是否要訴請法院強制驅離，結果300票贊成、24票反對、7票反對，管委會依《公寓大廈管理條例》向法院控告曾女，要求她出讓其區分所有權。

判決指出，管委會的公告寫「24X號住戶違反規定」，並未確實點名要曾女，而曾女拒絕開門，管委會並未詳細說明與曾女溝通時間、次數，難以認定在3個月內，違規5次以上，經函詢環保局，也沒有發現有犬隻隨地便溺，警局也說沒有犬隻攻擊孩童事件，難以認定曾女行為達到「嚴重」，駁回管委會要曾女搬離、賣房請求。

(中時)