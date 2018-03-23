為一句「潑婦罵街」 女議員暴怒槓上主席唐碧娥

唐碧娥23日擔任台南市議會財稅局業務報告的議會主席，她反對藍營議員李中岑將質詢時間借給王家貞，引起王家貞不滿，唐碧娥一句「潑婦罵街」讓王家真衝上主席台理論。（程炳璋攝）

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為一句「潑婦罵街」 4女議員槓上議會主席唐碧娥

台南市議會23日進行財稅局、主計處業務報告，台南市議員一整天砲火鎖定在房屋稅調漲議題，卻因為議會主席唐碧娥一句「潑婦罵街」意外引發議員之間戰火，會議多次中斷暫停，王家貞一度衝上主席台理論，最後在議員緩頰提議下裁定散會。

適逢選舉年，台南市議會不分藍綠議員都抓緊機會為民喉舌，23日都趁機砲轟財稅局的房屋稅調漲議題，輪到國民黨議員李中岑發言時，要依慣例將發言時間讓給同黨的王家貞，台上的唐碧娥直接拒絕。

這項主席裁定立刻引發王家貞不滿，在台下叫陣主席的裁定不公，唐碧娥堅不退讓，並表示「不要在議會殿堂潑婦罵街」。王家貞隨後在質詢時間要求資訊組重播唐碧娥的不當言詞，遭唐碧娥再度阻止「不准放」。

此話一出，王家貞氣得直接嗆「什麼叫作不准放？你是誰啊？你是選上皇帝啊？」唐碧娥更加強語氣「主席命令不准放」，讓在場的國民黨女議員紛紛激烈反應，要求尊重議員發言權利。

唐碧娥解釋，今天是財稅業務報告的質詢，議員同事發言需就業務內容質循，跟業務無關的事情不用在議會中陳述。

雙方仍爭論不休，議會數度休息中斷，民進黨籍議員邱莉莉打圓場緩頰，稱氣氛不好，提議休會，唐碧娥立刻「秒敲槌」裁定散會，留下錯愕的國民黨議員李中岑、王家貞、林燕祝與曾培雅等人。

(中時)

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