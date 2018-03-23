agnès b. 高雄首家概念店開幕 浩子這麼解讀時尚

2018年03月23日 18:08 中時 柯宗緯

浩子寫了一封信給珊瑚小姐，希望她繼續美麗下去。（柯宗緯攝）

浩子（右2）今天出席品牌活動，擺出俏皮姿勢。（柯宗緯攝）

高雄漢神百貨B1樓層大改裝，agnès b. 高雄首家概念店23日開幕，並展出海洋珊瑚教育展，邀請藝人浩子擔任導覽員，才剛帶妻兒環遊世界回來的浩子說，唯有從愛出發，才會獲得正向回饋，他也肯定品牌投身公益，這才是真正的時尚。

浩子說，這趟旅行下來，他鼓勵孩子不要把世界活得太小，每個生命都是緊緊地串聯，唯有從愛出發，愛你身邊的人、土地、海洋，回饋的就是愛，正向的循環。

他受邀擔任此次海洋珊瑚教育展響導，特地寫一封信給「珊瑚小姐」，信中寫道，「珊瑚我愛你，我也會用盡我的心力，告訴更多人關於你的美，然後你要好好的繼續美麗下去哦！」

浩子認為，真正的時尚是一種正向力量，肯定agnès b.為海洋環保盡一份心力，之後看到所有衣服、褲子，穿在身上才是真正的美麗，而這種美麗是發自內心。他笑說，感謝品牌給予機會，讓他與時尚更拉近一點距離。

agnès b. 高雄漢神店開幕獨家活動，3/23~3/25全面85折優惠，凡至店內參加「給珊瑚的一封信」活動，即有機會獲得 「2018 TARA 訪台紀念別針」一個，每日限量100名。單筆消費滿 8,000元，即可獲得 「TARA訪台限定琺瑯杯」1個，送完為止。

全新 agnès b. 風格概念店內男女裝、配件、Voyage 包款系列皆齊備，是高雄地區首間全系列專門店，提供喜愛 agnès b. 的朋友們，享受完整購物空間，體驗品牌法式生活美學。

概念店中全新進駐的 SPORT B. 系列，別於主線的經典優雅，強調功能設計與組合搭配深得台灣年輕消費族群的喜愛，卻又不失品牌低調極簡元素。此次 SPORT B. 2018年春夏系列，以音樂與派對為主題，夏日歡樂的色彩，實用的戶外機能型設計，點燃年輕族群的澎湃活力。

(中時)