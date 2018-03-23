基隆市長室被衝撞 民進黨團批國民黨選舉作秀

對於今天上午謝立功率領國民黨團衝撞基隆市長室舉動，基隆市民進黨團也發出聲明稿，批國民黨假環保議題，行選舉造勢之實，應予以譴責。（李其樺翻攝）

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中時

今（23）天上午國民黨基隆市長參選人謝立功與國民黨團率眾前往基隆市府，抗議基隆市長林右昌對深澳電廠議題沒有替基隆市民發聲，過程中更衝撞市長室，與警方發生推擠衝突；林右昌當天馬上召開記者會反擊謝立功是為了選舉操作，基隆市民進黨團也發出聲明稿，批國民黨假環保議題，行選舉造勢之實，應予以譴責。

基隆市民進黨團發出聲明稿表示，對於民眾表達對於興建深澳發電廠環差報告意見民進黨團表示尊重，惟部份有心人士為選舉造勢搧動並誤導民眾前往非權責機關的基隆市政府抗議，民進黨黨團認為應予以譴責。

深澳發電廠位於新北市，新北市政府對於興建與否有關鍵性的影響力，謝立功先生對於深澳發電廠有所建言，自可向同為國民黨籍的新北市市長朱立倫陳述以發揮實質作用，帶人強行進入市政府作秀，不是搞不清楚狀況，就是在搞選舉。

部份陪同的現任議員，不管於媒體或議會皆有充份表達意見的管道，不循合理合法管道表達意見，卻隨不用功的市長參選人起舞，帶領群眾進入公務機關影響公務人員辦公，其不良示範開悪例之先，相信理性民眾自有公斷。

此次強行進入市政府行為假環保議題之名，行選舉造勢之實，並嚴重影響公務機關勤務之執行，本黨團要求相關單位依據集會遊行法及刑法相關規定對於帶頭滋事者予以究辦，以遏止這一歪風。

(中時)

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