自由車冠軍隊訓練場地克難 市議員會勘促優化

2018年03月23日 18:24 中時 王文吉

日南國中童軍炊事棚的鋼架鏽蝕嚴重。（王文吉攝）

台中市議員吳敏濟（右）邀市府教育局國中教育科長李真玲（左）會勘自由車訓練場地。（王文吉攝）

台中市議員吳敏濟指出木棉花樹皮有尖刺，可能危及選手安全。（王文吉攝）

台中市日南國中去年包辦全中運自由車錦標賽國中男女組團體總冠軍，但訓練場地「自行車戶外教育基地」卻十分克難，市議員吳敏濟23日邀教育局會勘，協助爭取經費進行優化和安全化，讓這座戶外教育基地成為兼具鍛鍊體能和體驗自行車騎乘樂趣的場地。

日南國中自行車戶外教育基地的越野場地是去年整理籃球場時，利用挖掘出來的土方塑造，設施相當克難。車隊選手陳瑞芳表示，以往校內沒有訓練場地，車隊要騎到校外借場地使用，來回很花時間，路上車多也危險。

校長舒富男指出，場地因排水不良，遇到大雨就要10天才可恢復訓練狀態，無法滿足訓練需求，此外圍牆的支撐鋼柱斜出、木棉花樹皮有尖刺，都需要用軟墊包覆，而跑道周圍也需要植草減低摩擦力，保護摔車的選手安全，還有童軍炊事棚的鋼架鏽蝕嚴重。

舒富男表示，目前選手們正在備戰明年的東亞青運，希望藉由此次整修，將場地優化，提高競賽成續，並消除潛在的安全疑慮。在競技訓練之外，也能發揮童軍教育基地的功能，結合大日南地區自行車道和景點導覽，其它學校的學生也可以來參與。

吳敏濟表示，大甲是自行車產業重鎮，日南國中重點發展自行車運動成績斐然，這是全國唯一的自行車校內戶外訓練基地，希望市府寬列經費，協助改善各項設施。

教育局國中教育科長李真玲視察場地之後表示，日南國中自行車隊在如此克難的場地培訓出這樣優秀的成績令人動容，改善場地教育局責無旁貸，她會彙整資料帶回局裡，儘速完成評估，提供必要的協助。

(中時)