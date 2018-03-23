苗栗交通隊小隊長黃錦湧首創客語交通宣導 獲頒路師傅獎

2018年03月23日 18:29 中時 李佳玲

黃錦湧小隊長，以說、學、逗、唱的方式並結合道具，使得教學內容更活潑生動。（李佳玲翻攝）

黃錦湧小隊長在2017年，至苗栗各社區舉辦約86場的交通宣導會，提醒阿公、阿嬤們注意交通安全。（李佳玲翻攝）

老人家拄著拐杖行走在車水馬龍的馬路上，每一步都走的步步驚心。交通部為了高齡者的交通安全，特別辦理「路老師培訓宣講計畫」，從約180位的合格「路老師」中遴選出3位的「路師傅」。效力於苗栗縣警察局交通警察隊小隊長黃錦湧更首創用客語，以說、學、逗、唱的方式，並結合道具提醒阿公、阿婆們注意交通安全。

老人家就是我們的「寶」，守護他們是我們的責任。53歲的黃錦湧15年前調回苗栗警察局交通隊，常常在巡邏勤務時發現長者拄著拐杖，或是行駛電動代步車緩緩的穿梭在馬路上，令黃錦湧不禁替他們捏把冷汗。

為了讓阿公、阿婆有更多的交通安全知識，黃錦湧2014年參加交通部辦理的「路老師培訓宣講計畫」，利用休假日上課、進行交通宣導，累積了豐富的宣講經驗。2017年黃錦湧巡迴縣內各社區舉辦約86場的宣講，並使用客家話演小短劇、播放自製宣導影片或是開發互動遊戲吸引長者聽課將知識吸收進去。

黃錦湧說，活生生的例子是最好的示範，因此黃錦湧在準備宣講題材時會找「新聞報導」的案例，加上長者不喜歡字太多的簡報，因此透過自己剪輯，將內容簡單化配上圖片、聲音，至少花2個小時準備題材。

黃錦湧在2016年取得合格的「路老師」後，還帶領紀秀琴、黃珍美2位家庭主婦參加路老師的初階培訓課程，並到社區學習進行宣講活動，2位也順利成為「路老師」。後來3名「路老師」共組「警察局路老師交通安全宣講團」，自製交通標誌看板，利用互動遊戲，了解交通標誌、各種慢車與電動代步車的路權觀念，讓參與活動學習的長者由「做中學」更加有趣的體會到用路安全的重要。

黃錦湧不遺餘力的推動高齡者的交通安全教育，還帶領2位家庭主婦成為合格的路老師，獲頒最高殊榮「路師傅獎」。黃錦湧說，能減少一件交通事故，就有更多的「老寶貝」，將長者視為自己的父母親，默默地守護他們，期許更多人能投入關懷長者交通安全的行列。

(中時)