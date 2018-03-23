清明祭祀 台南市環保局再推「以功代金」

2018年03月23日 18:30 中時 程炳璋

清明掃墓季將到，台南市環保局23日呼籲民眾掃墓時減少焚燒金紙，強調「以功代金」或選擇「紙錢集中燒」減少空汙，今年將在37處公私立墓園推出「以功代金」的捐款處，並出動「天府運鈔車」到墓園載送冥紙即中焚燒，預計今年減少的碳排放量可超越去年97噸的目標。

台南市環保局自100年起率先推動「以功代金」方案，鼓勵民眾將購買金紙的錢，拿來捐款添功德，減少焚燒金紙，降低空汙。

根據統計，去年清明節，台南市有2378人響應「以功代金」，捐助的善款達123萬元。若加上其他民俗節日，響應金額突破296萬元，環保局以捐贈金錢來計算購買金紙的數量，估計已減少焚燒65.24公噸紙錢，減少排放97.86公噸二氧化碳及158.91公斤細懸浮微粒。

另外在紙錢集中燒部份，台南市去年的統計數量達1515公噸，可減少產生總懸浮微粒5.34公噸，抑制PM10約4.72公噸，抑制PM2.5約3.68公噸。今年各納骨塔仍有27處有環保局的「天府保全運鈔車」駐點，民眾可將紙錢放置統一集中處，交由環保局處理。

環保局指出，清明節除由社福團體在納骨塔設立以功代金服務台，受理民眾將購買紙錢預算轉為慈善捐款，民眾亦可利用臨櫃、劃撥或至便利商店響應以功代金捐款。主要希望民眾省下買金紙的錢來捐款，避免燃燒金紙增加更多的空汙。

(中時)