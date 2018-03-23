李來希嗆忘恩負義的傢伙 網友挺馬英九：應抗議「她」 不是馬

繆德生22日告別式，李來希在臉書po出藍天行動聯盟成員背對馬英九的照片。（翻攝李來希臉書）

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中時電子報

退休上校繆德生22日告別式，前總統馬英九到場致哀，全國公務人員協會理事長李來希在臉書po出藍天行動聯盟成員背對馬的照片，怒嗆馬是忘恩負義的傢伙。有網友在底下po挺馬的留言說：「有沒有搞錯，你們抗議的對象應該是蔡英文，不是馬英九。」

李來希22日在臉書寫著：「我們絕食的時候，你不來；我們抗爭的時候，你不來；我們被羞辱的時候，你禁聲；我們被砍被殺的時候，你在哪裡？今天你終於來了，但我們的夥伴走了，迄今你沒有一聲歉意，我們在祭祀殿堂外怒罵，祭祀殿堂內的弟兄忍不住憤怒，起身背對你這個忘恩負義自我感覺良好的傢伙，這個時候，你真的可以不用來！」

網友回應說：「先說聲抱歉，我一直支持反年改，但我不認為這個動作是正確的，因為還是打到了自己人，我認為這個動作會讓有心人趁虛而入。」「李來希我只有送你一個字~笨！連敵人在哪裡都搞不清。」「講這什麼屁話，票你們投的，政黨剝削人民你們選的，是馬的錯嗎？又在耍下限了。」「在演哪齣。」「馬英九若不去，你們肯定罵他；馬英九去了，你們又要惡劣羞辱他。」

也有網友語重心長地說：「馬英九只是用小刀、水果刀把西瓜切得合理一點，就被你們狠狠教訓，連兩次選舉慘敗，讓綠營趁勝追擊奪下政權，如今被蔡英文整個西瓜砸爛了，卻反過來罵馬英九？馬英九權力還在時，你們不跟他一起面對溫和合理的改革，現在他在野了，面對蠻橫鴨霸的蔡氏集團，他去跟你們一起抗爭又有什麼用？到現在都被敵人搞到脫褲了，還搞不清楚真正的敵人是誰，難怪會被綠營玩死！本來對你們還有點同情和支持，現在…算了！」

(中時電子報)

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