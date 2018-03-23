社群媒體加持 競選影片不露臉走高質感

2018年03月23日 18:53 中時 蔡依珍

中壢區市議員參選人黃傅淑香競選形象廣告，顛覆傳統拍攝手法，通篇都是極限運動選手高水準演出。（蔡依珍翻攝）

中壢區市議員參選人黃傅淑香競選形象廣告，顛覆傳統拍攝手法，通篇都是極限運動選手高水準演出，最後才現身傳達理念，高質感的廣告上線3天點閱率就達數千。（蔡依珍翻攝）

桃園區市議員參選人黃成峻競選形象廣告，顛覆過去候選人畫面貫串整部影片的傳統拍攝手法，全以側面和背面走遍桃園街角，運鏡口白都很精緻，上線3天點閱率就數千。（蔡依珍翻攝）

桃園區市議員參選人黃成峻競選形象廣告，顛覆過去候選人畫面貫串整部影片的傳統拍攝手法，全以側面和背面走遍桃園街角，最後才現身，運鏡口白都很精緻，上線3天點閱率就數千。（蔡依珍翻攝）

桃園區市議員參選人黃成峻競選形象廣告，顛覆過去候選人畫面貫串整部影片的傳統拍攝手法，全以側面和背面走遍桃園街角，最後才現身，運鏡口白都很精緻，上線3天點閱率就數千。（蔡依珍翻攝）

桃園區市議員參選人黃成峻競選形象廣告，顛覆過去候選人畫面貫串整部影片的傳統拍攝手法，全以側面和背面走遍桃園街角。（蔡依珍翻攝）

社群媒體推波助瀾下，過去僅限大選才會出現的候選人形象廣告向基層選舉延伸，顛覆過去每個畫面都有候選人的傳統手法，像是桃園區市議員參選人黃成峻全以側面和背面路跑走遍桃園街角、中壢區市議員參選人黃傅淑香通篇都是極限運動選手高水準演出，高質感的廣告廣受好評，2人上線3天點閱率就達數千，都笑說都是找親朋好友「友情贊助」，要打不一樣的選戰。

身兼極限運動主委的市議員黃傅淑香，致力推動極限運動合法場域，讓賽車、衝浪、生存遊戲、自由車特技等玩家主動幫忙拍攝精湛特技的影片，精采演出超吸睛，完全看不出是選舉影片，直到最後才出現黃傅淑香著迷彩衣帥氣摘鏡，她笑言年輕人展現的自信、專注、速度及不斷超越極限、追求創新的精神，和她從政理念不謀而合，也希望藉此推廣極限運動。

「我是沾他們的光！」從政多年的黃傅淑香說，很不喜歡傳統花花綠綠、像候選人幻燈片式的制式廣告，寧可不放，很感動年輕人願意幫忙，笑說不少人酸她老人家還要選，但她始終和年輕人站同一陣線，她也發現很多媽媽們早就因孩子接觸極限運動，希望鼓勵孩子從事正向運動，「外國有80幾項極限運動、國內只有十幾項，場地更是嚴重不足！」會持續努力拓展合法場域。

無獨有偶，黃成峻穿著背後繡著「民意」2個大字的帽T，跟團隊在桃園河濱公園路跑，再進入南門市場傾聽民眾心聲，最後到桃園大廟虔誠祈求神明，強調以民意為依歸，桃園進步從現在起跑，1分半的影片從運鏡到口白全都很精緻，不但拍出桃園區的特色，也展現電視廣告的高質感，廣受好評，甚至讓民眾大讚：「我不幫選舉廣告按讚的，但是投給你了！」

「有時不露臉更能展現品牌魅力！」40歲、留美的黃成峻過去曾多次幫父親、前縣議員黃哲鍾打選戰，卻總被認為是標新立異，如今「子承父業」自己做主，他說傳統競選廣告候選人正面會強烈曝光、多打悲情牌希望感動人心，但感覺「不真實」，他不甘選舉只是攻訐對立，希望師法國外乾淨簡潔的選風，特別商請友人幫忙拍攝正向的廣告，笑言影片內容就是「做自己」，反而是力求完美口白NG數次，目前在臉書、Youtube、IG跟Line等社群媒體放送，未來會修短成15秒版上電視。

(中時)