三日內嘉義連兩震 大林榮林陸橋出現裂縫

2018.03.23嘉義縣 ▲ 大林鎮榮林陸橋連結省道台一線及大林市區及慈濟醫院，是當地重要橋梁。（翁聖勳攝）

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2018.03.23嘉義縣 ▲ 大林鎮榮林陸橋橋柱和橋梁間出現明顯裂縫，橋面水泥剝落，民眾擔心橋身結構因連續兩次地震受損。（翁聖勳攝）
2018.03.23嘉義縣 ▲ 大林鎮榮林陸橋橋柱和橋梁間出現明顯裂縫，橋面水泥剝落，民眾擔心橋身結構疑似因連續兩次地震受損。（翁聖勳攝）

嘉義縣梅山鄉22日晚間10時27分發生芮氏規模4.6地震，連同20日下午嘉義大埔規模5.2，連續兩次地震搖晃都讓雲嘉地區民眾飽受驚嚇，也考驗著交通硬體設施耐震度。23日上午台一線省道連接大林市區的榮林陸橋，民眾路過發現，橋下有水泥塊掉落，抬頭驚見編號P7的橋柱和橋梁間出現明顯裂縫，橋面水泥剝落，當地民眾擔心因地震影響橋身結構，縣政府建設處獲報後已請包商前往檢測。

22日深夜地震深度6.6公里，芮氏規模4.6，震央位於梅山鄉，相鄰不遠的大林鎮榮林陸橋，昨天一早被路過民眾發現編號P7橋柱下有掉落水泥碎塊，橋梁接縫處更有明顯裂縫，懷疑是因連續地震造成橋體受損，當地民眾通報相關單位，縣政府建設處立即商請檢測公司派員到場檢測，雖初步判定不影響行車安全，不封橋檢測，但該座橋墩仍將列入年度維修項目。

榮林陸橋聯繫著省道台一線及大林市區，更是通往梅山鄉、竹崎鄉的主要幹道，橋下更有台鐵列車南北往返，交通地位重要，當地民眾擔心地震損害橋身結構，希望相關單位能夠徹底檢修。

(中時)

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