夜問打權》蔡政府硬不起 廣大興28號事件將重演！？

夜問打權，主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、葉耀鵬、王育敏、羅智強、侯漢廷。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

謝長廷是日本官？不護我漁民反而幫日方教訓我漁民真是喪權辱國！？ 漁民在經濟海域內活動合法並未越界，謝長廷搞不清我經濟海域範圍，胳臂向外彎有資格當駐日代表？謝長廷寧採信日方秀2條魚照片，我漁民未越界卻怪太活潑！

蔡政府不硬起來護漁權，讓人覺得好欺負，今菲律賓將在蘭嶼附近設海事基地擴漁場搶經濟海域，日本、菲律賓搶漁場，我漁民將面臨無處捕魚，廣大興28號事件將重演！？

教育部卡管2個月，讓台灣最高學府台大沒校長，公然糟蹋最高學府。為卡管綠營萬箭齊發， 管中閔打破沉默下通諜，要教部3月底前給答案。管中閔針對綠營手段發表少有公開言論：「學界從未有過的政治恐攻」。教育部成政治打手不只一件，與國語日報官司輸了不認、不放手，學黨產會強搶民產，堅持國語日報董事改官派1/2，教育部帶頭違地院判決…怎教育下一代？

不公道！綠營竟用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜！只要選舉到綠營就翻出不實事件圍剿對手，進行政治考核，用一張照片抹黑侯友宜。怪哉！ 鄭南榕案綠營責怪聽命行事侯友宜，卻擁抱施令李登輝？每逢選舉就台灣陷批鬥大會，綠營高舉轉型正義，扭曲事實玷污正義，下一位受害者會是誰？！

今天晚十點，中天娛樂台39台，一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：

董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

王育敏(立法委員)

羅智強(野台發起人)

侯漢廷(新黨新思維中心主任)

(中時電子報)

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