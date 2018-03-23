反駁傅崐萁 氣爆自救會長：別扯高雄氣爆下水

2018年03月23日 18:51 中時 林宏聰

花蓮縣長傅崐萁質疑高雄氣爆時高市府也以善款付律師費，對此，高市府強調「每筆善款都用在受災戶身上」，並酸傅崐萁應就被質疑的議題回應，別顧左右而言他；高雄氣爆自救會長陳冠榮更在臉書飆「國罵」，要傅崐萁別把氣爆扯下水。

高市府表示，為迅速協助受災者恢復正常生活，市府提出代位求償計畫，為災民承擔大部分訴訟風險及時間壓力，期間共受讓3140案件，起訴標的高達10億4343萬餘元，若由受災者各自提起訴訟，粗估三審定讞恐怕得花災民5億元，市府因此向善款委員會提出1.3億法律服務計畫，協助災民打官司，有其必要性，而自提訴訟的受災民眾，也提供律師費及裁判費協助，每一筆善款都用在受災戶身上。

身兼高雄氣爆自救會長、善款委員會委員、代位求償委員、善款醫療小組的陳冠榮說，他其實能接受傅崐萁以善款補助受災業者的作法，但「別扯高雄氣爆下水」，他說，善後工作很複雜，大家應該學習彼此長處、互相進步，而不是隨便挑個點就互相批評、亂鬥。

陳冠榮日前更忍不住在臉書飆罵，強調高雄氣爆後大家努力到善款加和解，最嚴重的傷者1個人可拿到約5000萬台幣、一般傷者也有2、3000萬，賠償可能是台灣史上最高的，「少在那邊靠盃高雄錢沒給到災民身上！林北掛這麼多頭銜不是掛假的！」

(中時)