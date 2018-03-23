反駁傅崐萁 氣爆自救會長：別扯高雄氣爆下水

高雄氣爆自救會長陳冠榮參與整個災後善後工作，氣得在臉書飆罵，要傅崐萁別把高雄氣爆扯下水。（翻攝自陳冠榮臉書）

友善列印
中時

花蓮縣長傅崐萁質疑高雄氣爆時高市府也以善款付律師費，對此，高市府強調「每筆善款都用在受災戶身上」，並酸傅崐萁應就被質疑的議題回應，別顧左右而言他；高雄氣爆自救會長陳冠榮更在臉書飆「國罵」，要傅崐萁別把氣爆扯下水。

高市府表示，為迅速協助受災者恢復正常生活，市府提出代位求償計畫，為災民承擔大部分訴訟風險及時間壓力，期間共受讓3140案件，起訴標的高達10億4343萬餘元，若由受災者各自提起訴訟，粗估三審定讞恐怕得花災民5億元，市府因此向善款委員會提出1.3億法律服務計畫，協助災民打官司，有其必要性，而自提訴訟的受災民眾，也提供律師費及裁判費協助，每一筆善款都用在受災戶身上。

身兼高雄氣爆自救會長、善款委員會委員、代位求償委員、善款醫療小組的陳冠榮說，他其實能接受傅崐萁以善款補助受災業者的作法，但「別扯高雄氣爆下水」，他說，善後工作很複雜，大家應該學習彼此長處、互相進步，而不是隨便挑個點就互相批評、亂鬥。

陳冠榮日前更忍不住在臉書飆罵，強調高雄氣爆後大家努力到善款加和解，最嚴重的傷者1個人可拿到約5000萬台幣、一般傷者也有2、3000萬，賠償可能是台灣史上最高的，「少在那邊靠盃高雄錢沒給到災民身上！林北掛這麼多頭銜不是掛假的！」

(中時)

夜問打權》蔡政府硬不起 廣大興2… 陳美伶：震災善後勿政治、要務實

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。