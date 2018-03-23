這動作能預測壽命？ 研究：做不穩...早逝機率增５倍

這動作能預測壽命？研究：做不穩...早逝機率增５倍(圖/康健雜誌)

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面對高齡人口增加，從肌肉與骨骼的健康來預測壽命，是各國醫生近幾年來紛紛熱中的領域。

英國設計的方法是計算30秒內，高齡者能夠反覆椅子起立再坐下再立幾次，來衡量身體的健康度，起立坐下次數多者優勝。物理治療師瑪格（Sammy Margo）說，凡是60-64歲可以在半分鐘內起立坐下者，健康者比不健康者男性多做14倍，女性多做到12倍的反覆動作。超高齡者，例如90-94歲，則是男女健康老人都可以做到不健康同齡者的7倍之多。

《歐洲預防性心臟病學》期刊最近發表巴西的測量方式，比較難，起立，然後坐到地上，再起來，測試受測者的身體彈性與肌力，如何可以在不跌倒的情況下移動身體，稱為SRT（sitting rising test），以滿分10分計，凡是要用手掌或手肘碰觸施力點（地板）就扣一分，凡是失去平衡，搖晃一下的，就扣0.5分。

巴西里約熱內盧Gama Filho大學的阿如裘（Claudio Gil Araujo）是最初開發起立坐下測試以迅速評估運動員靈活度的醫生，現在用它來幫助老年科病人保持活躍運動，以保持肌肉和平衡，並延長壽命。

阿如裘發現，得分少於8分、不到3分者，未來6年內死亡的可能性，分別是分數更高者的2倍和5倍。他建議，「肌肉骨骼的健康度，是51-80歲的人存活率的重要指標。」

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

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