小8首拍國片拼了！大露側乳戲水尬曾之喬香肩

曾之喬和小8在台中豪宅泳池戲水。（影一製作所）

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「夫妻檔」柯宇綸（右起）和小8、「殺手組合」曾之喬和劉冠廷。（影一製作所）
媒體探班台中市政府新聞局長卓冠廷現場致贈台中名產給劇組。（影一製作所）

黑色喜劇《喜從天降》（暫定）23日舉行台中探班記者會，該片由監製李烈、黃江豐，與導演李中繼《青田街一號》後再度攜手合作，李中表示此次特地邀請觀眾緣極佳但較少出現大銀幕的演員，包含偶像劇當紅女星曾之喬、在《空姐忙什麼》有亮眼表現的小8，小8今以一襲露乳中空火辣裝扮尬曾之喬的小露香肩，2人都相當吸睛。

小8在片中和柯宇綸飾演育有一子的夫妻，她過去擔任許多電影活動主持人，笑說沒想到第一次演電影就當媽，但她表示在片場其實柯和小孩子玩的最開，柯在旁感性解釋，因為當年也是6歲入行，和演出的童星同齡，希望可以用個人經驗帶領小朋友，提醒在片場該注意的事情，他認為只要多點耐心就能陪伴對方，因此童星都直接叫他「爸爸」。

資深演員廖峻則和柯宇綸上演「人鬼兄弟情」，原本導演李中還在猶豫是否要劇透，但不小心說溜嘴廖峻其實是「靈魂」，廖峻受訪時也開玩笑說因為靈魂可以隨意穿梭、任意觀看，所以提醒柯宇綸要珍惜片中太太小8：「因為她身材真的很好。」廖峻過去有許多喜劇演出經驗，在片場也經常對台詞和喜劇節奏提出建議，導演李中也因此受益不少。

該片獲得國片輔導金1000萬元以及台中市影視補助300萬元，成本雖僅有3500萬，但監製李烈強調「儘管台灣電影真的非常艱辛，但呈現出來的質感絕對不會相信是低成本的片，主要花費都放在演員表演，另外還有特效。」預計年底上映。

(中時)

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