買漢堡不用「錢」 ？麥當勞全面啟用信用卡小額支付

即（23）日起全台近九成麥當勞餐廳都可刷卡及使用三大國際行動支付，提供消費者更多元的支付選擇，及快速便利的結帳付款服務。（圖／台灣麥當勞）

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除可刷卡支付外，到麥當勞全台近9成餐廳並另可使用三大國際行動支付，消費者支付選擇更多元。（圖／台灣麥當勞）
Visa台灣區總經理麻少華（左）與聯合信用卡處理中心（NCCC）總經理林棟樑（右），與台灣麥當勞總裁劉厚倫（中）一起見證麥當勞邁向多元支付新紀元。（圖／台灣麥當勞）

為迎合「無現金消費」的時代潮流，，台灣麥當勞繼去（2017）年推出可儲值、消費、積點的「麥當勞點點卡」，開啟多元支付的第一步，今（23）日起正式全面開放「信用卡小額支付」服務，全台近9成麥當勞餐廳適用，千元以下交易免簽名，提供快速便利的結帳付款服務，9成5以上卡友均可受惠。同時，三大國際行動支付Apple Pay/ Google Pay /Samsung Pay同步開通，消費者到麥當勞餐廳，除了可選擇「點點卡」消費積點換商品，也可持信用卡或手機感應支付，點餐付款更快更方便。

台灣麥當勞信用卡小額支付適用信用卡包括了：Visa、MasterCard與JCB卡，參加的發卡銀行共共27家包括：三信商銀／上海商銀／元大商銀／日盛商銀／台北富邦／永豐商銀／玉山商銀／兆豐商銀／安泰商銀／第一銀行／凱基銀行／華泰商銀／新光商銀／陽信商銀／遠東商銀／聯邦商銀／永旺公司／樂天信用卡／華南銀行／花旗(台灣)銀行／中國信託銀行／國泰世華銀行／台新銀行／匯豐銀行／彰化銀行／合作金庫／土地銀行。

Visa台灣區總經理麻少華與聯合信用卡處理中心（NCCC）總經理林棟樑，以及台灣麥當勞總裁劉厚倫昨日共同主持信用卡小額支付啟動儀式，劉厚倫表示，麥當勞與Visa異業合作，消費者可更快速結帳並感受麥當勞與時俱進的服務及貼心的消費體驗，是麥當勞正式邁向多元支付時代的一大步。

台灣麥當勞全面啟用信用卡小額支付服務，加上與三大手機國際行動支付的合作，消費者在麥當勞消費支付的選擇性更多，台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，為鼓勵消費者多加使用電子支付，麥當勞將推出更多整合性的數位方案，首波並與Visa合作，推出Visa卡友獨家優惠，持Visa卡在歡樂送線上刷卡或至餐廳消費滿額，都能享有專屬好禮。

麥當勞與VISA合作推出的獨家專屬優惠內容包括：自3月28日起至4月17日止於歡樂送網路訂餐平台消費，使用Visa結帳單筆滿420元，即可獲得420元的「Visa歡樂餐」兌換券乙張，消費者可憑兌換券在全台麥當勞餐廳兌換（歡樂送不適用），兌換截止日期至5月1日。另外，自4月18日起至5月29日止，於麥當勞餐廳刷Visa單筆滿300元，可享49元「四塊麥克?塊」兌換券乙張。兌換券可當場或下次消費使用，兌換截止日期至6月12日。

(工商)

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