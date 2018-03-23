人倫林道施工封路 登百岳西巒入山證停發1個月

2018年03月23日 19:33 中時 沈揮勝

指標8.5K附近坍塌難行。（沈揮勝攝）

從林道遠眺水里街區，左邊最大的建築物是玉山國家公園管理處本部辦公室。（沈揮勝攝）

林道沿線生態豐富。圖為阿里山根節蘭。（沈揮勝攝）

登山口在17K轉支線進入1公里處。（沈揮勝攝）

俯視卓棍溪谷。（沈揮勝攝）

天南星開出佛焰苞。（沈揮勝攝）

信義鄉西巒大山標高3042公尺，名列台灣百岳之1。登山口在林務局人倫工作分站附近，需借道「人倫林道」行車18公里，再徒步往返8至12小時。該林道去年連遭強風豪雨侵襲，部分路段坍方，南投林管處著眼於行車安全，23日公告本月30日起封路1個月，以利修路。

南投林管處副處長張獻仁指出，該處近年以提升林務執行安全及效率為目標，依業務需求及迫切性針對轄內各大林道逐期編列經費，進行整修改善。

其中郡大林道從2015年起歷3年分期改善，目前路況平順、安全性明顯提升；但人倫林道從指標5.2K起到23K路段，去年因天災出現數處損壞，其中以8.5K附近路基掏空、15.5K下邊坡側護欄毀損影響安全最巨！

為此，南投林管處將於本月30日起至4月29日，實施為期1個月的全線封閉作業，以利施工改善。由於每年攀登西巒大山的民眾多達1到2萬人次，林務局已將封路資訊提供給縣警察局及信義分局，暫停審發入山證。

該林道管理單位水里工作站主任秦思原表示，改善工程預定6月底完成，建議民眾安排登山行程時多留意網站及其聯外道路公告，避開施工時段，以消除行程的不確定因素。

(中時)