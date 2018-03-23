圖輯》巴基斯坦78年國慶閱兵　F16、梟龍輪番飛

2018年03月23日 19:38 中時電子報 何宜玲 、 喻華德

巴基斯坦軍隊進行閱兵儀式。(圖/美聯社)

巴基斯坦在78年國慶大閱兵儀式中，派出F-16戰隼式戰機和JF-17雷電式戰機，也就是大陸梟龍戰機，進行單機性能展示。現場還有陸製K-8「獅子心」(Sherdils)特技小組，以6架K-8高級教練機進行特技表演。

巴基斯坦沙欣3型(Shaheen)飛彈。(圖/路透)

JF-17雷電式戰機，大陸稱梟龍戰機，進行單機性能展示。(圖/巴斯斯坦空軍臉書)

據美聯社(AP)報導，這次國慶閱兵儀式在巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德(Islamabad)舉行，現場還展示了巴基斯坦沙欣3型(Shaheen)飛彈。這種飛彈射程達2750公里。

另據《詹氏防衛月刊》稍早報導，巴基斯坦沙欣3型中程導彈使用由大陸研發的16輪飛彈發射車。

陸製K-8「獅子心」(Sherdils)特技小組，以6架K-8高級教練機進行特技表演。(圖/巴斯斯坦空軍臉書)

陸製K-8「獅子心」(Sherdils)特技小組，以6架K-8高級教練機進行特技表演。(圖/巴斯斯坦空軍臉書)

3月23日是伊斯蘭國家巴基斯坦78周年的獨立紀念日，稱為巴基斯坦日，也就是巴基斯坦的國慶日。

1940年3月23日，穆斯林聯盟在拉合爾召開全國會議，通過了建立巴基斯坦的決議，稱為拉合爾決議(Lahore Resolution)。1947年8月14日，巴基斯坦在英國同意下宣布獨立。隨後又於1956年3月23日改為共和國，將國名定為巴基斯坦伊斯蘭共和國。

(中時電子報)

巴基斯坦國慶大閱兵儀式中，空軍進行跳傘表演。(圖/巴斯斯坦空軍臉書)