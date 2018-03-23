貓裏喵盃Scratch程式設計創作競賽 學子比拚創造力

苗栗縣舉辦貓裏喵盃Scratch創作競賽，提升學子的邏輯思考及創作能力。（李佳玲攝）

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為了提升學子的邏輯思考及創作能力，苗栗縣舉辦貓裏喵盃Scratch程式設計創作競賽，參賽隊伍發揮團隊分工合作的精神，以創造力及腦力共同完成動畫或遊戲作品，各組成績最優前2名將代表苗栗縣進軍4月份在高雄市舉辦的全國賽。

苗栗縣教育處表示，「Scratch」是美國麻省理工學院研發的模組化簡易程式語言自由軟體，可以用來創造動畫及遊戲等，國小1年級以上有基礎中文能力者，即可藉由此軟體的視覺化與積木組合的程式製作方式，提升邏輯思考及創作能力。

108年國教課綱將新增「資訊科技」必修課程，目標在培養學生「運算思維與問題解決」能力，縣府除鼓勵教師運用資訊科技協進教學，去年開始辦理Scratch創作競賽活動，培養學生學習數位設計素養及解決問題的能力。

今年縣府舉辦的貓裏喵盃Scratch創作競賽，分為線上初賽及現場實作複賽兩階段，其中線上初賽共有160多隊參與角逐，錄取國中10隊、國小25隊參與23日舉辦的現場實作複賽，相互競技交流。

評審將依參賽作品的程式技巧、內容完整度、表現創意及版權說明製作等項目進行評分，選拔出各組成績最優前2名，代表苗栗縣參加4月在高雄市舉辦的Scratch創作全國賽。

縣教育處處長徐永鴻表示，全力培養苗栗學子終生帶得走的能力，以及未來國際競爭力，希望藉比賽拓展學子更寬廣的數位視野。

(中時)

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