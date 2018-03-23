女性加薪永遠輸男性？主管的回覆讓女生爆炸了

2018年03月23日 19:17 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

男女平權議題始終討論不完，除了日常生活外，職場也是一大「戰場」，不少女性質疑在職場上明明都做一樣的事情，但薪水跟待遇卻不一樣，連加薪幅度也差很大。有男網友在PTT上PO文表示，型別不平等都是女生自己不努力才會有此錯覺，卻慘遭網友打臉。

女網友回擊並舉出自身經驗，指出自己是硬體研發工程師，還是個工作狂，但就算職位跟職等都一樣，女生的薪水硬是比較低，尤其台灣更為嚴重。

女網友說自己在台灣就業時，1天工作14小時是基本，常常被公司交付出差等重要任務，考績也因此得高分，但只要要加薪時，明明考績跟男同事一樣，加薪就是比較少。她一怒之下去問了主管，但主管竟然回說：「男生要養家啊，小孩跟房貸壓力這麼大」，讓她根本傻眼，自己也有家庭跟房貸，結果單身男性加薪比她更多，甚至考績比她更爛的男同事加薪也跟她持平。

女網友最後選擇離職，但主管又補了一句「女生要趁沒結婚沒家庭努力一點，以後就沒法拚了」，讓她納悶為什麼男生就沒有這個枷鎖。

女網友說他離職後就前往美國應徵就業了，還拿到好幾份大公司的offer，而那些比不上她的男性工程師則是在面試第一關就被刷掉。不過她也貼出資料，指出職場環境比台灣好很多的美國，依然有薪資不平等的問題，而現在還出現針對性別落井下石的男人，難怪職場問題一直沒解決。

對此網友則分兩派，一派認為職場性別不停等問題確實存在也很嚴重，但另一派則認為女網友所遇到的只是個案，看過很多職場上女性比較吃香的情況，「否則企業全部請女員工就好，比較省錢，男人不就全都失業」。

(中時電子報)