陪伴犬前進金門 抱抱牠們好療癒

一群由退役軍、警犬和緝毒犬組成的陪伴犬服務團，今天跨海前進金門。（李金生攝）

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「來！我們一起拍照片」阿嬤和陪伴犬都笑得好開心。（李金生攝）
「乖乖！阿嬤喜歡你」陪伴犬帶來療癒人心、舒緩情緒的能量。（李金生攝）
這隻可愛的柴犬與阿嬤熱情互動，笑得合不攏嘴。（李金生攝）

一群由退役軍、警犬和緝毒犬組成的陪伴犬服務團今（23）日在立委楊鎮浯服務處、台北市陪伴犬協會與海峽兩岸青年民意企業家協會共同舉辦的「社會有愛陪伴無礙」活動中前進金門，撫摸、舔舔和抱抱等各種療癒的互動，讓阿公、阿嬤覺得好開心。

這支包括德國牧羊犬、邊境牧羊犬、柴犬，台灣犬與伯恩山犬的陪伴犬服務團，過去曾站在第一線執行軍、警勤務和緝毒任務，如今雖然屆齡退役，但仍退而不休，轉換跑道擔任關懷弱勢，陪伴老人的工作。

牠們今天下午在台北市陪伴犬協會理事長蔡文揮與志工們的帶領下，首先前進金門縣大同之家，藉由撫摸、舔舔、抱抱與陪伴等各式溫馨互動，帶來療癒人心、舒緩情緒的能量，讓平時不善表達的長輩們，笑得十分開心！

隨後，牠們再轉往目前並無救災犬與陪伴犬編制的金門縣消防局，提供教育訓練與防災寵物建置協助，明日將前往晨光教養家園，繼續陪伴和關懷身心障礙朋友。

立委楊鎮浯服務處表示，狗不僅是人類最忠實的朋友，也是很好的幫助者與陪伴者，期待這項活動讓弱勢朋友們得到心靈的放鬆及安慰，同時也協助建立正確飼養觀念，為降低犬隻棄養問題盡一分心力。

(中時)

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