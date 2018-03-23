陳美伶：震災善後勿政治、要務實

2018年03月23日 19:43 中時 張理國

花蓮震災善款8億元遭疑挪用補貼觀光、石材業者，形成政治效應。對於花蓮縣長傅崐萁北上怒批遭黑手打擊。行政院0206花蓮震災救助及重建專案小組召集人陳美伶直指，其中有誤解，她從未同意善款紓困石材、觀光業者，一切都由花蓮震災捐款委員會決定，她只希望善款處理要有同理心，勿將捐款人善心扭曲；震災善後不要政治，而要務實。

至於傅崐萁質疑善款使用沒有標準，台南、高雄過去救災也都做過，何以花蓮遭批，陳美伶強調，善款來自民眾的善心，應考量捐款人的感受，將每一份善心發揮到極致。「手心手背都是肉，行政院絕對不會虧待花蓮」。

行政院0206花蓮震災救助及重建專案小組共舉行4次會議，據了解，傅崐萁高分貝出面喊冤，與專案小組會議內容密切相關，陳美伶曾在會議上裁示：「當時維冠大樓倒塌的時候，周遭店家超過一個月沒有辦法做生意，以業者之前的營業額，用善款來補貼，也給花蓮參考」，相關裁示成為花蓮震災捐款委員會決定補助石材、觀光業者的參考依據。

陳美伶受訪時說，她從來沒有說要用善款紓困石材及光觀業者，直到花蓮震災捐款委員會召集人張善政曝光會議紀錄，她看了內容，才知道張誤解她的意思，張善政把台南商家營業損失跟花蓮石材、觀光業者融資並比，並解讀為「可參考」，她不能講張善政錯，但張的思維邏輯跟她不同，她認定的對象是受災戶，而不是需要中長期紓困方案的石材、觀光業者，「兩者間有落差」。

對於善款的使用，陳美伶說，過去台南市政府曾詢問中央，善款可否用於公部門，學校重建，與勸募條例規定有無違背，行政院雖回覆只要監督委員會同意即可，但後來台南也沒動用善款，而是用教育部編的經費，分三年完成學校修復；反觀花蓮這次要紓困石材及觀光業者，並未向中央提出詢問。

對於傅崑萁質疑，善款使用沒標準。陳美伶說，善款是損贈者的善心，原本就是要用於災民及災區，通常捐款除非有指定項目，否則就由善款委員會決定，但決定時當然要思考捐贈者的同理心，不要傷了捐贈者的美意，就像所謂的觀光業者，範圍很廣，包括餐廳、旅宿、計程車、遊覽車都是，會不會涉及特定人士，關鍵就在於善款委員會要擬定一個明確的標準，什麼可以用善款什麼不行，並且要有徵信及公開透明機制。

陳美伶並說，下個禮拜要舉行第五次重建小組會議，傅崐萁出席時她會跟傅面對面溝通，但過去這段期間，包括發生善款挪用爭議時，傅崐萁及張善政等人並沒有跟她連絡；陳美伶說，震災重建後續「不要政治、要務實」並且站在災民角度去思考，多一點體諒，不要扭曲捐款人的善心及美意，中間最好不要有誤解，這樣也能讓災民得到撫慰，讓捐款者覺得是在做好事。

(中時)