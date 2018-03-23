徵求配樂、劇本人才 首屆台北影視音創投會報名起跑！

2018年03月23日 19:21 中時 徐桐炘

創投會資訊。（影委會提供）

台北市電影委員會承辦的「2018第一屆台北影視音創投會 (Taipei Film & Media Project Promotion)」是國內少見的結合影視音不同領域的人才創意投資會議：此次創投會特別著眼於「配樂」及「劇本」，鼓勵有音樂創作才華、編劇夢想的創作者報名，將於5月29日、30日二天透過「2018第一屆台北影視音創投會」與業界接軌，報名時間為3月23日至4月22日為止。

台北市電影委員會十年來積極協助國內影視作品拍攝與上映時合作行銷宣傳，如今更進一步擴大著力於挖掘、培養新一代的影視音人才，將跨界廣邀影視各界製作方，讓有成熟作品之創作者，皆有機會為各業者所看見。另為確保高品質之作品媒合，配樂與劇本創投活動報名之創作者，也將透過評選機制遴選出20名，製作方將於創投會官網瀏覽各創作者之簡歷與作品集，透過線上預約媒合系統，於活動日直接與創作者面對面洽談。

「2018第一屆台北影視音創投會(Taipei Film & Media Project Promotion)」歡迎各方有才之士踴躍報名，時間自3月23日(五) 中午12:00至4月22日(日)23:59截止，活動詳情請上台北市電影委員會官方網站http://www.filmcommission.taipei。

(中時)