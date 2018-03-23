徵求配樂、劇本人才 首屆台北影視音創投會報名起跑！

2018影視音創投會3月23日開放報名。（影委會提供）

友善列印
中時
創投會資訊。（影委會提供）

台北市電影委員會承辦的「2018第一屆台北影視音創投會 (Taipei Film & Media Project Promotion)」是國內少見的結合影視音不同領域的人才創意投資會議：此次創投會特別著眼於「配樂」及「劇本」，鼓勵有音樂創作才華、編劇夢想的創作者報名，將於5月29日、30日二天透過「2018第一屆台北影視音創投會」與業界接軌，報名時間為3月23日至4月22日為止。

台北市電影委員會十年來積極協助國內影視作品拍攝與上映時合作行銷宣傳，如今更進一步擴大著力於挖掘、培養新一代的影視音人才，將跨界廣邀影視各界製作方，讓有成熟作品之創作者，皆有機會為各業者所看見。另為確保高品質之作品媒合，配樂與劇本創投活動報名之創作者，也將透過評選機制遴選出20名，製作方將於創投會官網瀏覽各創作者之簡歷與作品集，透過線上預約媒合系統，於活動日直接與創作者面對面洽談。

「2018第一屆台北影視音創投會(Taipei Film & Media Project Promotion)」歡迎各方有才之士踴躍報名，時間自3月23日(五) 中午12:00至4月22日(日)23:59截止，活動詳情請上台北市電影委員會官方網站http://www.filmcommission.taipei。

(中時)

台北市電影委員會官方網站
倒數來台12天！凱蒂佩芮巴西場暖… 伊麗莎白雅頓用紅脣爭女權 女星…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。