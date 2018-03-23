兒童節5天連假優惠多！樂園免費玩、飯店Buffet免費吃

2018年03月23日 19:36 中時 何書青

台北王朝大酒店烘焙坊推出限定甜點「動物大集合」。（王朝大酒店提供）

故宮晶華推出親子DIY課程，親子可一起捏出精美可愛的甜品版的「翠玉白菜」。（故宮晶華提供）

甜品版的「翠玉白菜」精緻可愛。（故宮晶華提供）

甜品版的「肉型石」。（故宮晶華提供）

今年兒童節有長達5天連假，許多業者紛推吃喝玩樂的優惠或活動，大搶兒童節商機。新竹的六福村主題遊樂園在4月4日至4月8日，祭出今年度唯一一檔「12歲以下兒童免費入園」的超殺優惠，並體貼陪伴出遊的家長們而加碼，大人可享「全民499元」優惠（原價999元）。交通方式也更方便，除了高鐵新竹站至六福村的直達觀光2號公車外，在兒童節活動期間，新增桃園高鐵站至六福村的免費接駁專車，民眾可上六福村官網預約搭乘。

園方也提醒，園內近期網美、網帥瘋打卡的熱門拍照景點「六福村阿拉伯甜蜜魔宮」，將展出到4月8日，民眾可把握最後與巨型甜點拍照。

台北王朝大酒店則是在自助餐廳SUNNY BUFFET的午餐時段推出「SUNNY BUFFET童樂會」活動，在4月4日至4月5日的活動期間裡，除了現場逾百道美食盡情吃，還有兒童專屬餐點、可愛造型甜點以及小丑花式氣球表演，而5歲以下來用餐兒童不用餐費、只收10%服務費，6至12歲兒童則590元+10%。此外，烘焙坊在活動期間還推出限定甜點「動物大集合」，主廚用進口巧克力，做出熊貓、小豬、猴子及青蛙等超萌動物造型，搭在草莓、藍莓以及覆盆子口味的手工杯子蛋糕上。

還有飯店推出大小朋友一起動手做歷史古物的可愛版甜點活動，故宮晶華在4月5日至4月7日推出「國寶小達人」親子DIY課程，讓家長帶小孩一起親手捏出精美可愛的「翠玉白菜」甜品，同時享用故宮晶華精選的宮廷套餐。

從擀皮、包餡開始，在主廚帶領之下，大小賓客一步步做出甜品版的「翠玉白菜」，之後再享用主廚特製的國寶小達人套餐，內含3道美味前菜、最受小朋友喜愛「雞茸玉米羹」、口感鮮甜Q彈的「腰果鮮蝦球」，及健康滿點的「寶鼎燻鮭魚炒飯」；大朋友則有6道前菜組成的「摺膳小滿漢」、口感如燕窩般柔嫩滑順的「宮廷素燕菜」、複製御膳房為唐高宗特製的「雪夜桃花」、鑊香氣十足的「寶鼎故宮炒飯」；最後，栩栩如生、唯妙唯肖且出人意表美味的甜點「肉形石」還有方才DIY完成的「翠玉白菜」甜點，將會被一同端上桌。

鮮綠清甜的翠玉白菜內餡是甜度適中、香濃不膩的綠豆沙，綠色外皮是以優質小麥澱粉與抹茶粉揉成而成；肉型石則是在糯米粉中加入可可粉、再層層堆疊的娘惹風味糕點。「國寶小達人」12歲以下每位500元，成人每位1000元，含每人1套宮廷套餐及2份DIY翠玉白菜，佐餐柳橙汁暢飲，還有國寶小達人證書。

(中時)