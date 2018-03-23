孫大千：民進黨政府竟做出一堆沒常識的蠢事

2018年03月23日 19:37 中時電子報 黃麗蓉

民怨是一點一滴的累積起來的。當沸騰成潮的時候，民怨海嘯將衝垮所有自以為是、執迷不悟的政權。不幸的是，民進黨正經歷這樣的過程。前立委孫大千指出，民進黨政府顯然已和社會主流民意嚴重脫節，竟做出一堆沒有常識的蠢事。

孫大千在臉書點出，不禁讓人懷疑民進黨的政治人物真的是和我們普羅大眾生活在同一個世界嗎？在政壇行走，就算沒有知識，也要有一點常識。

他列出民進黨政府做過的蠢事：

1.失控的陳師孟，自許為貫徹獨派意志的復仇者，一時之間，快意恩仇，腥風血雨。但是殊不知，他的所做所為，只是在一步一步的埋葬民進黨的政權。

2.一群無腦的「卡管」打手，校長選輸了不甘願，開始追殺恐攻，不但沒有辦法把管中閔「一槍斃命」，現在都已經不知道開了幾槍，還要死纏爛打，真的是把台灣民眾都當成是傻瓜嗎？簡直比小學生還要幼稚。難道真的要把台大的傅鐘，變成民進黨政權的喪鐘才甘願嗎？

3.低薪和過勞才是當前台灣人民最關心的議題。「轉型正義」或是「台獨意識」真的沒有票房，也沒有市場，民進黨一直沉溺在這些意識形態，無聊無感的話題之中。居然連基本的產品市場調查都不做一下嗎？

4.美中貿易大戰已經開打，台灣不但要被迫表態選邊，更將要面臨全球金融危機的衝擊。倘若政府事先沒有完善的布局和充足的準備，台灣的經濟必然會受到毀滅性傷害。民進黨政府仍然毫無作為，麻木擺爛。拿不出政績的執政黨居然想要打贏2018和2020的選舉，這不是痴人說夢嗎？

5.駐日代表謝長廷不為了漁民權益，奮力爭取，竟以輕浮嘻鬧的態度暗虧諷刺漁民朋友「活潑」和「神出鬼沒」。這不是嫌民進黨的選票太多了嗎？是認為政權太穩固了嗎？

(中時電子報)