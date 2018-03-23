新北警執行「斬手專案」 行動成果豐碩

2018年03月23日 19:33 中時 王揚傑

為壓制詐欺集團氣燄，有效遏阻詐欺犯罪發生，警政署自3月19日至22日執行為期4天的「第2次全國同步查緝詐欺車手專案行動」，代號「斬手行動」，針對詐欺集團提款車手進行查緝，阻止金流回溯至集團，新北市警察局於專案期間共查獲詐欺車手47件50人，查扣金融提款卡8張。

新北警方針對轄內提款熱點，指派專人運用關連式分析，積極調閱影像辨識，分析掌握車手組數人數及身分後，報請地檢署指揮偵辦案件，於專案期間強力查緝，將詐欺車手一網打盡，其中以海山分局查獲車手10人為最多，中和分局查獲7人次之。

此次專案期間，板橋分局查獲詐欺車手現行犯林姓犯嫌，林嫌於3月起於本轄大量提領，經警方調閱分析掌握林嫌身分後，派員跟監埋伏，過程發現林嫌竟持大量提款卡欲再前往超商提款，警方立即上前將渠以現行犯逮捕，現場查扣提款卡7張，贓款1萬餘元，依法移送新北地檢，經法院裁定收押禁見

新北市警局表示，打詐行動沒有期限，除針對詐欺集團車手查緝外，將運用資料及大數據分析，持續向上溯源、瓦解集團核心，並追查不法所得，將被害款項返還被害人，宣示守護民眾財產安全決心。另呼籲求職找工作的年輕人，應循正常管道自力謀生，切勿因缺錢花用，淪為詐騙集團提款車手，除觸法服刑外，更要賠償被害人高額損失。

(中時)