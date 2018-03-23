蘇超國腳周定洋再發聲明 遺憾無緣主場戰星

2018年03月23日 19:38 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

效力於蘇超羅斯郡的英籍華裔國腳周定洋，回台預定投入27日亞洲盃資格賽主場對新加坡之戰，卻因為與中華足協、教練團的溝通誤會，以「逾期報到」解除徵召。

在足協發布新聞稿、英籍教頭懷特（Gary White）也召開記者會說明後，周定洋委由律師於23日第二度發出聲明稿，表示從未接獲20日報到或抵台即報到之訊息，遺憾這次的溝通結果，並請協會安排最快航班，儘速回歸隸屬球隊訓練，以備戰下周六對賽爾提克的蘇超硬仗，幾已正式宣告本次徵召破局。周定洋委託律師林殷廷聲明全文如下：

周定洋於23日晚間二度透過委任律師發表聲明稿。（弦律法律事務所提供）

一、 本人曾與總教練達成民國 107 年 3 月23 日報到之共識，並多次透過委任律師通知中華民國足球協會秘書長，此有相關訊息可供證明，至今此協議從未有任何調整及變動。

二、 本人隸屬之羅斯郡足球俱樂部雖接獲足球協會之邀請函，惟邀請函所示期間，僅係確保球員可以離隊，至於其他細節如航班、報到、訓練等，應由球員與足球協會協議，而非使球員於函示期間 無條件接受協會或國家隊之安排。

三、 羅斯郡足球俱樂部尊重本人與足球協會之協議，亦知悉本人將於 107 年 3 月 23 日至國家隊報到，其從未允諾足球協會任何報到日期，更無本人應於 107 年 3 月 20 日報到或抵台即報到之訊息，實非協會聲明所記載。

四、 本人於同年月 20 日抵達台灣，而協會從未告知將派人接機，故本人已自行安排。豈料，突有未曾謀面之協會代表，告知本人應上車並即刻報到，惟無論係依 FIFA 規定或雙方協議，並無所謂「抵達台灣需即刻報到之無理要求」。

五、 經上述突發狀況，本方仍續行溝通，盼雙方能取得共識，惜協會秘書長於不到 24 小時內，以訊息方式由律師轉達本次賽事無須報到之噩耗，惟此時距約定報到時間尚有二日，令本人感到惋惜。

六、 本人身為職業運動員，於賽季期間，無論國家隊徵召與否，皆高度自我要求，並保持備戰狀態，毫無任何鬆懈。

七、 至此，本人十分期待也重視這次主場賽事，為求謹慎而委任律師與足球協會溝通，未料仍發生如此憾事。本人特委託律師再次聲明，以說明事情原委，並請協會安排最快航班，儘速回歸隸屬球隊訓練，以備戰下週六賽事，期待有朝一日再度披上台灣戰袍。

(中時電子報)