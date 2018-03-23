粉色壽司好夢幻！飯店用櫻花打造春日限定料理

2018年03月23日 19:42 中時 何書青

粉色的限定櫻花壽司浪漫又吸睛。（福容大飯店提供）

饕客好評大推薦的「普羅旺斯嫩煎羊小排」。（福容大飯店提供）

鹽漬櫻花起司蛋糕。（福容大飯店提供）

春天不僅要把握時間賞櫻，也能品嘗櫻花入菜的滋味！福容大飯店A8館的田園自助餐餐廳主廚將粉色櫻花與低脂輕食結合，推出幸福感破表的粉色「櫻花壽司」、「櫻漬起司蛋糕」，還有輕食無負擔的「地中海小章魚」，以及大受老饕好評的「普羅旺斯嫩煎羊小排」、「炙烤檸檬鮮鮭魚」等春日限定料理。

看起來粉嫩夢幻的「櫻花壽司」，用鱈魚櫻花粉，與蟹肉棒、黃瓜、玉子燒包裹在Q彈的台南11號壽司米中，春蔬的鮮甜在口中迸出，是可愛又自然清爽的組合；開胃菜「地中海小章魚」，搭配主廚特製蕃茄醬汁，灑上香濃帕馬森起司，是一道地中海風情的料理；「炙烤檸檬鮮鮭魚」則選用含有豐富Omega-3的挪威鮭魚，以義式香料和橄欖油提味，再配上新鮮檸檬，將海鮮滋味襯托得剛剛好。

壓軸是饕客好評大推薦的「普羅旺斯嫩煎羊小排」，用紐西蘭羊肩肉，經由蔬果醃製、嫩煎、烘烤繁複作工，再佐上薄荷醬，清爽不膩口；最後的甜點一樣粉嫩吸睛，「櫻漬起司蛋糕」嚴選北海道乳酪和比利時佳麗寶草莓巧克力製成，並以浪漫的鹽漬櫻花點綴，妝點出春季特有的幸福櫻粉色甜點。

即日起至8月31田園自助餐推出「青春愛七淘」，2人同行特價每位750元（原價每位880元+10%）。此外，若想來趟清明連假的春日愜意之旅，飯店也祭住宿優惠價3999元（原價7800元），並贈送自助雙人早餐、多功能頂級設施健身房、黃金美人湯等。

(中時)