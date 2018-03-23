全國唯一 歸仁國小到大學10校創意聯展 涵養學生藝術

2018年03月23日 19:51 中時 曹婷婷

歸仁10校創意聯展，文化局長葉澤山(左三)及各校校長一起彩繪「汪星人」。(曹婷婷攝)

連續14年來，台南市歸仁區涵蓋小學、國中、高中到大學一共10校，每年4月便攜手策畫一場別出心裁的藝術聯展，是全國唯一由國小延伸到大學的大型藝術聯展，鼓勵學生創作、提供一個平台讓學子展現藝術才華，啟迪了歸仁區孩子們的美學涵養。

今年以異想歸仁為主題的10校創意聯展，今天起在歸仁文化中心展出近700件作品，規模是歷年之最。

10校教育聯盟成員包括歸仁國小、歸南國小、文化國小、大潭國小、保西國小、紅瓦厝國小、歸仁國中、沙崙國中、新豐高中與長榮大學等，這類型的教育聯盟不只是台南唯一，國內各縣市也罕見，文化局長葉澤山推崇，學生們走出教室推廣藝文，彰顯了藝術教育的扎根成果。

今年由文化國小、長榮大學共同籌辦，取材生肖年進行創作，邀請文化局長葉澤山及各校的校長一同彩繪「汪星人」，葉澤山以全黑為狗上色，他笑說，這是台灣土狗，也自嘲兒時沒有這種教育聯盟啟迪他的繪畫天分，所以只有辦法畫出單一色彩。

10校聯展從早期的童盟繪，宗旨就是鼓勵學子從事藝術創作，提升地方人文風氣，開辦以來深受好評。近3年來，10校也合作舉辦垃圾變藝術的動物嘉年華遊行，聯手推動環境教育、美學教育，不遺餘力。

葉澤山表示，歸仁文化中心今年邁入20周年，10校聯展恰巧做了最佳的暖身，4月起，文化中心也將進行硬體改善工程，開啟未來一個新的階段，如國際會議廳將進行改裝，規畫為實驗劇場，之後將提供在地學校更多元的展演空間。

(中時)