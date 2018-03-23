金馬奇幻影展神祕場曝光 請出奧斯卡得主

《享宴Hold不住》除了令人捧腹大笑的各種荒謬情節，飽藏人情溫暖的細節也有讓人拭淚的威力。（金馬提供）

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《離經叛愛》動人程度足以媲美《藍色是最溫暖的顏色》、《因為愛你》。（金馬提供）

2018金馬奇幻影展將於4月1日下午一點在官網開放售票，今日加碼公佈二部手冊上沒有的「神祕影片」，包括甫贏得奧斯卡最佳外語片的智利導演賽巴斯蒂安雷里奧，請出兩大氣質女神瑞秋懷茲與瑞秋麥亞當斯大談禁忌戀情的《離經叛愛》；還有以《逆轉人生》風靡影壇的法國雙導奧力佛那卡契、艾力克多倫達諾的《享宴Hold不住》。

《離經叛愛》刻畫定居紐約的女攝影師因父喪而回到壓抑無比的猶太小鎮，身為宗教領袖的女兒，她在這裡卻被視為異端，而父親接班人的美麗妻子，則勾引出塵封多年的秘密。奧斯卡最佳女配角得主瑞秋懷茲看到原著小說後，自己決定當製片，請來本屆奧斯卡最佳外語片《不思議女人》的導演塞巴斯蒂安雷里奧，挖掘兩名女子的內心糾結，一場長達六分鐘的激情戲，更在首映後引發熱議。

2011年以《逆轉人生》勇登法國年度票房冠軍的法國導演奧力佛那卡契、艾力克多倫達諾，獲得凱薩獎十項提名的喜劇新作《享宴Hold不住》，描述一名在業界享有名聲的婚禮包辦公司老闆，各種節目花招都難不倒他，沒想到這回不僅碰到難搞的新郎官，找來幫忙的團隊更是失控地令他崩潰，為了保住品牌信譽，他只能想盡辦法化解各種難關。

(中時)

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