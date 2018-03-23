盧秀燕大里廟口開講 批空污、承諾恢復老人健保補助

2018年03月23日 20:10 中時 馮惠宜

盧秀燕熱情的與支持者一一握手。（馮惠宜攝）

國民黨提名台中市長市長參選人盧秀燕23日傍晚到大里區新興宮進行政見說明會，她強調近兩三年來台中市空氣突然變差讓她忍無可忍挺身而出，並且承諾如當選一定恢復65歲老人健保費補助，請支持者為她拉票。

這場廟口政見說明會，除盧秀燕外，台中市大里霧峰區國民黨議員蘇柏興、林碧秀，以及爭取國民黨提名的鄭伯齊及賴昭雄也一起到場爭取民意支持。

盧秀燕向支持者重申自己會認真打拼贏回台中，更強調她在立法委員任內配合當時的市長胡志強成功爭取建設台74號快速道路，她說這條路由台中市出地，她爭取中央補助363億經費，讓大里地區民眾到那都四通八達也節省時間，她承諾未來做市長會秉持這樣的經神持續建設故鄉。

她也強調，自己參選市長主要是因為這幾年台中市的空氣在民進黨執政下突然變差，當台北、南部都沒問題時，台中卻噴黑煙，每一次呼吸都是污染的空氣，危害到鄉親健康，讓她忍無可忍挺身而出，而大里地區也是污染最嚴重的地區，這也使得她挺身參選，不能讓自己積極爭取建設的故鄉空氣變差。

盧秀燕也再次重申中火應先改善再發照，空氣如不改善，不能讓中火操作許可執照全部都展延，她說民進黨執政，全台缺電，中電北送，如果她當市長會要求台中用電優先，一、兩張操作許可執照先暫緩，等空氣有改善，再讓中火送電到台北。

另外，她也承諾要恢復胡志強當市長時代對65歲以上老人健保費補助，她說，老人最需要醫療，但是林佳龍當市長後，將這項補助全部刪除，高雄、桃園、新北市、台北市都有這項健保補助，台中市預算有1900億、林佳龍還舉債600億卻刪除老人健保補助，她承諾當選後一定恢復，也要支持者口耳相傳幫她拉票。

(中時)