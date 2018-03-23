楊鎮自曝和鄭人碩初見面就互毆

2018年03月23日 20:06 中時 洪秀瑛

鄭人碩拍打架互毆戲真槍實彈。（大愛電視提供）

楊鎮（右起）、吳震亞和鄭人碩的監獄戲。（大愛電視提供）

楊鎮飾演死刑犯。（大愛電視提供）

楊鎮（左起）、導演李鼎、李亦捷。（大愛電視提供）

楊鎮（左起）、李亦捷、李鼎、吳佳珊、陳慕義。（大愛電視提供）

伊林娛樂藝人楊鎮在大愛台電視電影《憨嘉》飾演弒父死刑犯，不同於以往在偶像劇裡的陽光形象，這次角色充滿爆發力，讓他在鏡頭前脫胎換骨。當初他和男主角鄭人碩不認識，初見面就被導演要求試一場互毆戲，正式開拍後，他說劇中必須邊嘶吼邊打，鄭人碩又都是真槍實彈，他拍到情緒失控，因入戲哭到整張臉沾滿鼻涕，「我拍完整個人癱軟虛脫」。

他笑稱2人不打不相識，鄭人碩對他來說是他的碩哥，能柔能剛，在碩哥帶戲下，前1秒2人還嘻嘻哈哈，下1秒就可以真的打了起來，彼此用眼神與肢體說故事交流，非常入戲，「他的眼睛很會說故事，眼神非常厲害」。他說鄭人碩的「眼技」是他學習對象，原來他一直苦惱自己眼睛小，前陣子在太陽底下拍偶像劇，還被導演要求張大一點，剛進模特兒圈也曾被廠商反應「你可不可像其他人笑起來眼睛亮亮的」。

楊鎮表示，《憨嘉》是個令人很有感的故事，之前只看到人物大綱就已經掉淚；他的角色「世昌」是一位為了保護母親而殺害父親的殺人犯，他當初完全是在高壓下完成演出，這是從來沒有的經驗，也因為這個角色，對於人生有不同的體悟。

他說自己的父親曾在幾年前腦部開刀住進加護病房，那時候的自己正值叛逆期，現在的他，更珍惜與爸媽的相處時間，不做讓自己做會遺憾的事，這是他飾演的世昌，用自己的人生故事，給他最大的啟發。

楊鎮為揣摩角色，在拍戲期間都壟罩在低氣壓中，殺青後半個月還一直活在角色中，甚至在錄音室錄音時，因為必須要快速回到當時的一切，還原角色凶暴殘忍而又軟弱無力的情緒，在幽暗的錄音室聲淚俱下。導演李鼎大讚，「只有楊鎮氣勢可以壓過鄭人碩」。楊鎮說，導演李鼎在現場最常說的一句話就是「交給你們」，而且不喊卡，讓演員自己發揮，這讓演了6年戲的他，再度燃起對戲劇的熱誠，覺得《憨嘉》是非常專業的劇組，沒有人抱怨，大家完全投入在表演中。

劇中，監獄佔了電影中大部分的場景，鄭人碩、楊鎮、與吳震亞在獄中不打不相識成為好友。吳震亞是獄中的老大，霸凌鄭人碩，巧的是在電影《角頭2》裡頭，鄭人碩是吳震亞的帶頭大哥，這回鄭人碩反變成小弟遭虐，有種拍《角頭2》前傳的感覺。

導演李鼎表示，鄭人碩是他心目中飾演《憨嘉》的第一男主角，在拍攝真人實事電影過程中，第一次遇到和自己年齡一樣的男子，主角身上的刺青以及在19歲生日入獄的一切，還有遇見那些愛他的人，都像面鏡子，映照已快不認得的年輕自己。

導演李鼎表示，鄭人碩、楊鎮與吳震亞在監獄的生活，必須壓抑這個本能的暴力，但終究他們的暴力扭轉了彼此的一生，在監獄的牢籠裡，有的人求生，有的人求死，而他們三個卻遇見了一輩子求之不得的禮物，那就是愛與友情。

關於女主角李亦捷，李鼎表示，每一個和她合作過的導演，都會對她豎起大姆指稱讚，因為真實生活中的李亦捷，非常踏實、拼命、謙虛與注重倫理，端盤子跟收桌清潔小妹的經歷，豐富她在表演時的角色與人生歷練。李亦捷表示，和導演李鼎私下會彼此打氣，導演也會給她很多生活上建議，是頻率非常契合的好朋友。

(中時)