IS槍手法國超市挾人質 至少2死12傷

2018年03月23日 20:21 中時 蔡致仁 中時電子報 何宜玲 中時電子報

法國警察荷槍實彈抵達人質挾持現場。(圖/美聯社)

#BREAKING: Gunman is holding hostages in a supermarket in southwestern France. Officials say the man has claimed allegiance to ISIS. pic.twitter.com/0eOaMpZzum — TODAY (@TODAYshow) March 23, 2018

法國南部23日發生連環槍擊案，先有一名槍手在超級市場內開火，並挾持多名人質，至少2死12傷。鄰近地區其後有一名警員中槍受傷。當局指，中東聖戰極端組織「伊斯蘭國」（IS）已就超市槍擊承認責任。總理菲力普說，情況「非常嚴重」，法國總統馬克洪要求內政部長科隆前往現場察看。

事發於奧德省鄰近西班牙的市鎮特雷貝（Trèbes），一名持槍男子在當日早上11時15分左右進入事發超市，期間傳出槍聲。據報，死者包括一名超市肉販和一名顧客；另有多人一度被槍手挾持，包括一名警員，但市長稱平民人質及後已獲釋。

#Trèbes: The latest reports from supermarket in France where gunman has taken hostages, with at least one person feared dead https://t.co/WagWE1LQGz pic.twitter.com/a5W0XJHngK — BBC News (World) (@BBCWorld) March 23, 2018

警方抵達槍手挾持人質的案發現場進行調查。(圖/路透)

有消息指，年約30多歲的槍手自稱效忠IS，他持有手榴彈，開槍時曾高呼「真主偉大」，又喊出有關敍利亞戰事的口號。大批警員趕到包圍超市，並展開反恐行動。

在距離15分鐘車程的市鎮卡卡頌，有警員於同日早上10時半跑步期間，被人有目標地開槍射中，肩膀受傷。有指兩宗案件的槍手是同一人，他當時高呼「為敍利亞報仇」，並向4名警員盟槍，其中一人中彈，槍手之後驅車前往超市。

(中時)