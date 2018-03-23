IS槍手法國超市挾人質 至少2死12傷

警方抵達案發現場的超級市場。(圖/路透)

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法國警察荷槍實彈抵達人質挾持現場。(圖/美聯社)

法國南部23日發生連環槍擊案，先有一名槍手在超級市場內開火，並挾持多名人質，至少2死12傷。鄰近地區其後有一名警員中槍受傷。當局指，中東聖戰極端組織「伊斯蘭國」（IS）已就超市槍擊承認責任。總理菲力普說，情況「非常嚴重」，法國總統馬克洪要求內政部長科隆前往現場察看。

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事發於奧德省鄰近西班牙的市鎮特雷貝（Trèbes），一名持槍男子在當日早上11時15分左右進入事發超市，期間傳出槍聲。據報，死者包括一名超市肉販和一名顧客；另有多人一度被槍手挾持，包括一名警員，但市長稱平民人質及後已獲釋。

警方抵達槍手挾持人質的案發現場進行調查。(圖/路透)

有消息指，年約30多歲的槍手自稱效忠IS，他持有手榴彈，開槍時曾高呼「真主偉大」，又喊出有關敍利亞戰事的口號。大批警員趕到包圍超市，並展開反恐行動。

在距離15分鐘車程的市鎮卡卡頌，有警員於同日早上10時半跑步期間，被人有目標地開槍射中，肩膀受傷。有指兩宗案件的槍手是同一人，他當時高呼「為敍利亞報仇」，並向4名警員盟槍，其中一人中彈，槍手之後驅車前往超市。

(中時)

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