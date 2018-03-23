懷孕變胖急減肥？醫：產後6~12個月才適合

2018年03月23日 20:13 中時 倪浩倫

很多媽媽有「產後肥胖」的苦惱，如何正確、循序漸進的瘦身，備受女性關心。醫師提醒，媽媽產後得吃助發乳的高熱量食物，就算想瘦身，產後前半年，也僅適合輕度運動，在寶寶加入副食品後，方可慢慢加強運動量、同時調整飲食和作息，至於愈來愈熱門的醫美手術，產後至少得等上一年、且有保持規律運動和飲食控制者才適合。

雅丰麗緻診所副院長、整形外科醫師林孟羲說，懷孕時期，為了承受懷孕和生產，皮下脂肪會急速膨脹來避免外力衝擊，並提供禦寒和維持內臟位置等功用，且這些脂肪很容易囤積在下半身，導致成為「西洋梨」身材；然而，產後的前半年，因為哺餵母乳的關係，得多吃像是豬腳等幫助發乳的高熱量食物，此時期不太需要刻意減肥，加入適當的運動即可，在產後半年、也就是寶寶加入副食品後，便可開始增加運動強度，並維持清淡、少高熱量食物的飲食，讓自己慢慢恢復產前身材。

只是，不少媽媽在瘦身過程中，會面臨「體重下降，體態卻未恢復」的情形，包括小腹、馬鞍、腋下（蝴蝶袖）等部位，無論怎麼努力，仍有許多脂肪堆積。林孟羲解釋，上述部位常是女性堆積「深層脂肪細胞」的地方，確實很難單靠飲食和運動來消除；他表示，現雖可透過抽脂手術，除去那些部位的深層脂肪細胞、達到雕塑身材的效果，但「抽脂絕對不等於減肥」，且若沒有維持「規律運動」、「飲食控制」超過半年的時間，「完全不建議接受抽脂手術」。

一名30多歲的女性，身高150公分，但體重卻來到80多公斤，體脂肪也突破40％，由於不滿意自己的身材，決定接受抽脂手術，但術後幾個月就全部復胖回來，再次回來找醫師，問診發現，原來她不僅沒有運動的習慣，從頭到尾也都沒有進行飲食控制，平常愛吃炒飯、炒麵，每次到連鎖速食餐廳，更都點兩個以上的套餐。

林孟羲說，本身若沒有維持良好的運動和飲食習慣，等於沒有健康的瘦身概念，就算接受醫美手術減肥，也很容易失敗復胖，若重複進行抽脂，除了會增加抽脂處變得凹凸不平的可能，麻醉引發的風險同樣也會上升。

(中時)