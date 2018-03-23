金門縣府女廁所「偷拍」 涉嫌男子竟是同事

2018年03月23日 20:32 中時 李金生

聽到尖叫聲趕到的縣府員工，正好撞見1名男子正準備爬窗進入男廁的示意圖。（李金生攝）

金城分局說明，全案依疑似妨害祕密案件進行調查中。（李金生攝）

縣府女員工人心惶惶，視上廁所為畏途。（李金生攝）

金門縣府政風處代理處長陳治平強調，本於毋枉毋縱的原則進行後續處理。（李金生攝）

金門縣府女廁所驚傳偷拍事件，1名女職員在綜合行政大樓3樓廁所內，遭人用手機偷拍，嚇得尖聲大叫。同仁趕至攔下涉嫌男子，發現他竟是也在府內上班的同仁，全案由警方調查處理中。

這起讓女員工人心惶惶的偷拍事件發生在昨（23）日下午3時30分許，1名女姓職員在縣府綜合行政大樓3樓廁所內，發現隔間板下方竟然有1支手機，當場嚇得驚聲尖叫。

辦公室同事聞聲趕至，陪她再回到廁所，但裡頭已空無一人，正當大家以為是她看錯時，卻發現廁所外的小陽台有人影晃動；1名機警替代役男火速衝過去，正好撞見1名正準備爬窗進入男廁的男子，隨即將他攔下並報警處理。

警方調查，這名年輕男子是同在縣府工作的新進職員，當天即完成雙方筆錄製作，依疑似妨害秘密案件調查中。

警方初步調查，該名男子持有的手機內，並未發現偷拍影像。但縣府女員工已因此惶恐不安，上廁所都要找人陪伴，並先敲門確定隔壁無人，才敢進去。許多人表示：「好害怕！」

縣府政風處表示，涉嫌男職員個性十分陽光，平日工作表現積極正常，下班後也喜愛打球運動，並繼續準備升等考試，期待在公務生涯中更上一層樓，家人對他此種異常行為，都十分意外和難過。

縣府也證實他在不久前也曾有類似不當行為，且被害人也是同一位女職員。當時，在被害人不願聲張，希望盡量低調處理下，政風處即對他做出申誡處分，並安排接受相關的教育課程，但尚未付諸執行，再度發生震驚同仁的憾事。

縣府表示，相關單位將依規定召開考績會，本於毋枉毋縱的原則進行後續處理。

(中時)