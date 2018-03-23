黃子哲：蔡英文「卡管」 竟是因為這陳年私仇？

2018年03月23日 20:28 中時電子報 呂承哲

管中閔從今年一月初當選台大校長後，原定2月1日就任，卻被教育部層出不窮的「卡管」手段阻撓，也讓一向沉默了近3個月管爺在臉書發聲痛批，要求教育部在3月底之前做出決定。對此，政治評論員黃子哲在臉書爆料，蔡英文為了一報陳年私仇，才是「卡管」主因。

黃子哲指出，管中閔豪邁瀟灑且大砲性格，因此有「管爺」之稱，時任馬政府的國發會主委，全力推動「自由經濟示範區」，卻屢遭當時在野的民進黨反對。

2014年6月16日，時任民進黨主席的蔡英文，曾投書媒體一篇〈馬政府自由經濟邏輯有誤〉的文章，強烈質疑「片面開放市場、遍地開花式的自由經濟示範，會讓台灣對外談判籌碼流失」，疾呼「自由經濟示範區特別條例」應大幅翻修，讓台灣經濟能實質受惠。

隔天，管爺親上火線，以一篇「蔡主席 請給台灣一個機會」為名的新聞稿全力回擊。新聞稿除了蔡英文質疑，更猛轟「蔡主席對示範區的規劃有許多誤解」、「不該由少數一兩個人決定其(自經區)生死」。文末，還奉送一句「給示範區一個公平機會，也是給台灣未來發展一個機會」給蔡英文，甚至在新聞稿署名「管中閔」三個大字。

黃子哲表示，管爺為政策辯護理所當然，但針針見血的犀利言詞，不僅傷了蔡英文的玻璃心，更成為小英心裡「最硬的那一塊」。如今，民進黨政府全面執政，蔡英文也當上了總統，此仇不報非小英，所以「卡管」不讓管中閔當台大校長，只是剛剛好而已。

黃子哲認為，蔡政府就算再討厭管爺，他都是台大遴選委員會選出來的校長，卡的不只是台大師生的權益，也卡住學術的自主與自由，更卡死台灣民主及法治的進步價值。

黃子哲在最後呼籲蔡英文，就算要報私仇，也該光明磊落一點，歡迎2020年總統大選，和管爺來場君子的對決吧！

(中時電子報)