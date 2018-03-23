大潭藻礁案 中油董座：資料完整可得諾貝爾獎

2018年03月23日 20:51 中時 廖德修

農委會推荐的學者林幸助被環團質疑曾接受中油的贊助，應該迴避。（廖德修攝）

大潭藻礁案今天進行專家會議，但還沒開完，擇日續議。（廖德修攝）

環保署今（23日）舉行「觀塘工業港與工業區對大潭藻礁生態影響因應對策」專家會議，中油董事長戴謙親自率領高階主管出席，由於環團和與會學者專家認為中油準備的資料不足。會後戴謙表示，這是正常的，學者專家總是覺得資料永遠不夠，他說：「我也做研究過，我們已經盡了最大努力提供資料，資料足了就得諾貝爾獎」。

今天會議一開始環保團體便要求程序發言大約1.5小時，由於會議過程不夠完整，且時間已晚，主席便裁定另找時間再把會開完。

桃園在地聯盟理事長潘忠政與其他環團人士認為，8位專家學者只有2人由環團推荐，中油、桃園市、農委會就佔了6人，這不合理，希望重新推選。主席和環保署綜計處官員一再強調，今天只是讓學者專家發表現場戡查的結果，並提出自己的看法與建議，不會有任何決定，環團才作罷。

接著環團義務律師又質疑農委會推荐的學者、中興大學教授林幸助，曾有媒體報導其收取中油贊助的300萬元研究經費，應該迴避。甚至引用《行政程序法》的條文，認為他已不具資格，這次專家會議應該停止。主席請環保署法規人員出面解釋，認定行政程序法的規定只能約束公務人員，林幸助應不受此限，會議才得以繼續進行。林幸助則強調，自己做的研究都有科學依據，問心無愧！

開發單位中油進行報告後，輪到專家學者發表看法，環團人士也針對報告內容質疑中油。中油表示，已採取替代方案，並將開發範圍縮小，也承諾盡力調查、維護藻礁生態，但學者專家和環團仍覺不足，要求再提供更多的調查資料，才能做出正確的判斷。

會後戴謙強調，與會的學者都學有專精，他們認為資料不足，其實準備很多，無奈時間不足。至於對方要求的資料也會再準備，但觀塘第三天然氣接收站目前並沒有替代方案，會再全力溝通，希望能把專家會議正反兩方的意見都送上呈送，再由環評委員做最後決定。

(中時)