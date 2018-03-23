不滿畢業證書可共領 交大生嗆國防大學：學店滾出去

國防部長嚴德發提出「共同學籍，共同頒授學位」，國防大學學生畢業可領交大證書，讓兩校學生戰翻天 (圖／本報資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
交通大學學生在《Dcard》、《嘰咕Park》上開嗆國防大學學生，一發不可收拾 (圖／本報資料照片)

前天(21日)國防部長嚴德發在國防委員會上提到，明年起就讀國防大學中正理工學院的學生，畢業時可領到交通大學的畢業證書，引起輿論譁然，也讓兩校大學生先在網路上開戰。

國防部表示，為了增加招募誘因，明年起兩校將採「共同學籍，共同頒授學位」方式，未來國防大學理工學院的畢業生將可改領交大的畢業證書。但等不及兩校說明，雙方學生已經先在各大論壇上開戰了。

不少交大生在《Dcard》、《嘰咕Park》等論壇上開嗆，直說「差了10多級分還可以跟我領一樣的畢業證書？」、「參考書收一收，進國防大學躺著等畢業吧」、「40級分簽下去就有113證書，爽爽der」、「學店生滾出去啦」。

國防大學的學生看到後也不甘示弱反擊，回嗆「長官決策關我們屁事？」、「我讀國防大學我自豪啦，誰稀罕你們的畢業證書」、「交大了不起？狗眼看人低耶」、「你要文憑是因為畢業還要找工作，我們畢業就直接工作了」。

不少其他大學的網友試圖出來緩頰，表示不需要這樣針鋒相對，「學歷不是絕對，沒必要這樣狗眼看人低」、「交大的同學冷靜點吧，不需要這麼驕傲」、「有不少人念國防大學是家庭因素，並非沒有那個本事」、「不爽可以理解，但討論要理性」。

(中時電子報)

大潭藻礁案 中油董座：資料完整…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。