不滿畢業證書可共領 交大生嗆國防大學：學店滾出去

2018年03月23日 20:47 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

交通大學學生在《Dcard》、《嘰咕Park》上開嗆國防大學學生，一發不可收拾 (圖／本報資料照片)

前天(21日)國防部長嚴德發在國防委員會上提到，明年起就讀國防大學中正理工學院的學生，畢業時可領到交通大學的畢業證書，引起輿論譁然，也讓兩校大學生先在網路上開戰。

國防部表示，為了增加招募誘因，明年起兩校將採「共同學籍，共同頒授學位」方式，未來國防大學理工學院的畢業生將可改領交大的畢業證書。但等不及兩校說明，雙方學生已經先在各大論壇上開戰了。

不少交大生在《Dcard》、《嘰咕Park》等論壇上開嗆，直說「差了10多級分還可以跟我領一樣的畢業證書？」、「參考書收一收，進國防大學躺著等畢業吧」、「40級分簽下去就有113證書，爽爽der」、「學店生滾出去啦」。

國防大學的學生看到後也不甘示弱反擊，回嗆「長官決策關我們屁事？」、「我讀國防大學我自豪啦，誰稀罕你們的畢業證書」、「交大了不起？狗眼看人低耶」、「你要文憑是因為畢業還要找工作，我們畢業就直接工作了」。

不少其他大學的網友試圖出來緩頰，表示不需要這樣針鋒相對，「學歷不是絕對，沒必要這樣狗眼看人低」、「交大的同學冷靜點吧，不需要這麼驕傲」、「有不少人念國防大學是家庭因素，並非沒有那個本事」、「不爽可以理解，但討論要理性」。

(中時電子報)