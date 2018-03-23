對中祭出關稅 美國手機、筆電將變貴

2018年03月23日 20:57 工商 陳怡均

美國總統川普擬對大陸進口科技零件與產品課徵關稅25％，意味日後手機、平板電腦和筆電以及洗衣機等科技、家電產品勢必價格大漲。ITIF預估，一旦如此，美國未來十年經濟損失達3,320億美元。

川普周四要求貿易官員15天內擬定大陸進口商品課稅清單，預計徵收關稅最高600億美元。

支持者認為，此舉可保護美國企業免於洩露智慧財產。美鋼鐵工人聯合會主席傑哈德指出，政府的行動支持美國智慧財產權，可保護美國人民的工作，「大陸為自身利益積極購買、強迫轉移或竊取我們的智慧財產，是我們國家與經濟安全的一大威脅」。

反對者則強調，科技產品漲價不但令美消費者荷包失血，也將削弱美經濟成長與生產力。資訊科技與創新基金會（ITIF）會長艾金森表示，「消費者付出更高的價格，更重要的是，企業與機構可能減少採購科技產品來提升生產力，導致企業生產力成長緩慢，經濟擴張與薪資增長都將減速。」

美國消費技術協會總裁暨執行長夏培羅表示，「不公平的貿易措施確實需解決，但解決之道不應該向企業實施新關稅，強迫消費者付出更高的代價。引爆關稅和貿易戰使美國近250萬個與科技相關的工作陷入風險。這樣的舉動威脅經濟成長，近期稅改帶來的好處也一掃而空。」

對大陸進口產品課稅，預料蘋果將「受創最深」，因iPhone皆在大陸組裝後再運至他國。若加上25％關稅，iPhone 8的64GB機種將由目前的699美元躍升至873.75美元，64GB的iPhone 8 Plus價格由799美元增至998.75美元。

(工商)