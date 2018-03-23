1.55億拍《傀儡花》 導演曹瑞原：沒角色適合隋棠

2018年03月23日 21:04 中時 洪秀瑛

曹瑞原（左起）、 陳耀昌、陳郁秀、鄭麗君 。（公視提供）

柯宗明（左起）、曹瑞原、施如芳。（公視提供）

導演曹瑞原2年前以《一把青》在金鐘獎上拿下最佳導演等6項大獎，23日宣布籌拍公視新戲 《傀儡花》，10集製作預算1.55億，明年3月中開拍。 對於角色人選，他表示還沒開始選角，覺得角色會自己出現，至於是否會考慮先前曾放他《一把青》鴿子的隋棠？曹瑞原笑說：「隋棠應該不會想演啦。」因為這次比較主要是原住民角色，沒有適合她的。

《傀儡花》3位主要演員是美國領事、原住民少女及少女的弟弟。為了賣片，曹瑞原笑言3個主角都需要顏值，女主角蝶妹要尋找視覺年齡18、19歲的原住民臉孔，特質是熱情奔放，但不失溫婉含蓄；飾演美國領事的男主角，及片中的國際知名外國人，如馬偕、萬巴德等，將會到澳洲統一選角，也提到美國領事就是電影《末代武士》阿湯哥的原形，預計5月海選。

關於選角，曹瑞原說不擔心，反而是招募專業的臨時演員很艱鉅，光呈現海難場景，就需要170位美國大兵、500位剃頭清兵，一切都要從無到有，讓他壓力不小。他以《一把青》為例，台灣目前仍未形成影視工業環境，片中空軍太太甚至由2位劇組的男生來扮演。他也提到，現在是個機會，如果把握住就能帶給民眾信心，政府能給影視產業力量。

至於是否會回鍋《一把青》演員，包括天心、連俞涵、吳慷仁等？他說，不排除也不放棄線上的好演員，但比較會是劇中閩、客族群角色，「好的演員需要再造，而不是製造偶像」。

此次除了跟他合作20多年的專業製作團隊，他認為「真正最堅強的團隊，是台灣人民的支持和關注，重點是，我們不要用悲觀的態度去看它，我們一步步的走，政府願意踏出第一步就值得肯定，至於後來的困難就往前走，我知道一定是個火坑、是個艱難」。

曹瑞原坦言當然希望《傀儡花》能賣進大陸，「沒理由不去（大陸），它是一個浪漫愛情故事，是一個原住民和當時台灣的國際事件，有任何的政治理由不讓去嗎，現在他們總是用狹隘觀點去看，只要是目前民進黨政府，不管支持或拍攝的作品都被視為獨立作品，這是很狹隘的，如果一個人對他（她）生長的家鄉和土地沒任何情感和話語權，它本來就是一個很天賦人權、很自然的事，難道台灣只能拍偶像劇嗎，只有偶像劇才能賣大陸嗎，它就是一個在台灣發生的故事，《一把青》沒進去，我都不知道是不是有任何因素，他們的判斷角度也許不一樣，我也尊重，只能說我們盡力做，真的投入熱誠做的事」。

他並語重心長表示，台灣需要一個強而有力的OTT產業，要闖出一條OTT（影音串流）的路徑，才能讓台灣的所有作品不要只是悶燒，我們現在做的都是悶燒，因為我們再怎麼做、怎麼努力，就是在這個島嶼悶燒，它是個悶燒鍋，《傀儡花》有國際觀點，它更必須闖出去」。

《傀儡花》描寫一段美國領事和臺灣原住民少女發生的動人愛情故事，以1867年「羅妹號事件」為背景。曹瑞原說，這部片很艱鉅，需要勇士，有陳耀昌、陳郁秀、鄭麗君3位勇士在前，他願意做第4位，「台灣現今影視製作環境像在悶燒，一定要以作品突圍，台灣人才絕對有能力做出不輸中、韓的國際級作品」。對於台灣現時被說成代工市場，曹瑞原表示贊同，「每年都上萬個影視相關科系畢業的學生，如果有機會讓他們學習製作，累積更多專業知識也不錯」。

原著陳耀昌說，鮮少人知道1867年是臺灣近代史蝴蝶效應的起點，這年第1次與國際簽定和平條約，而且是由屏東的排灣大頭目出面簽訂，這都是教科書未提及的本土歷史。他寫第一本小說《福爾摩沙三族記》時，就是懷著拍成臺灣本土大河劇的夢想，他有自信，《傀儡花》能打入美國、歐洲及日本市場，甚至進軍好萊塢。

文化部部長鄭麗君、小說原著陳耀昌、編劇施如芳及柯宗明等人今都出席，公廣集團董事長陳郁秀當場向文化部請命，希望未來每年都有一部屬於全民的旗艦歷史劇。文化部部長鄭麗君表示，政府全力力挺啟動旗艦劇，去年9月通過前瞻預算，促成這部公視有史以來最高的戲劇製作預算，未來40億前瞻預算終將持續投入18億請公視與民間合作，希望打造國家隊雛型，讓公廣平臺成為航空母艦。

(中時)