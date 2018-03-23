SBL》台啤躲過淘汰 周伯勳死守賈西亞建功

2018年03月23日 21:10 中時電子報 黃及人

只要23日輸給台銀，台啤就將成為本季唯一無緣季後賽隊伍，面對毫無退路窘境，台啤徹底爆發回應，終場93比67狂掃台銀，一舉躲過淘汰命運，周伯勳不僅拿下全場最高16分，更有效降低台銀洋將賈西亞破壞力，當屬頭號功臣。

「我讓賈西亞只拿13分，應該算是守很好了吧，他的情緒管理明顯有問題，才會被吹違反運動道德犯規畢業出場，」周伯勳表示，「台銀無論中生代或新生代球員天賦都沒我們好，更重要的是，我們有了夏普，整個進攻都活起來。」

周伯勳強調，夏普除了進攻強勢，也樂於分享球，「夏普在練球就告訴我，要在籃下找空檔，會傳小球給我，結果今晚我們合作成功好幾次。」當問周伯勳真能聽懂夏普的英文嗎？他笑著回答，「當然聽不懂，反正有成力煥翻譯。」

除了周伯勳，夏普也替台啤拿下15分、16籃板及4助攻，蔣淯安與李愷諺各有13分，台啤總教練周俊三說：「這個球季非常混亂，我從過完農曆新年後就說過，我們在跟時間賽跑，也從不放棄闖進季後賽目標，一場一場來吧。」

如今誰能搶下最後1張季後賽門票，將看24日兩場比賽結果而定，只要第1場比賽台銀輸給裕隆，台啤就可晉級、台銀宣告淘汰，如果台銀擊退裕隆，台啤就必須擊敗璞園才能晉級，輸給璞園的話，就變台啤淘汰出局。

賈西亞仍成台銀慘敗的關鍵因素，因為他在上半場就吞3犯，甚至第3節才打58秒就已4犯，儘管台銀總教練韋陳明仍把他留在場上，卻在最後7分06秒，因為猛推吳奉晟的脫序動作，遭吹違反運動道德犯規，換來犯滿離場命運。

「賈西亞不是經常陷入犯規危機嗎？我早說過，他在上、下半季表現有很大落差，比起把問題都怪他，我們本土問題還是比較大，」韋陳明說，「我太高估球員與自己了，明天的比賽仍會努力搶勝，絕對不會輕言放棄。」

(中時電子報)