偉晉暫別粉絲 暑假入伍前首辦個人音樂會

偉晉。（可米國際提供）

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SpeXial主唱偉晉將於暑假入伍，為了一圓歌唱夢，經紀公司於5月27日在台北三創生活園區的CLAPPER STUDIO舉辦「黃偉晉灰%音樂會」，是他出道5年來首次個人音樂會演出。

有別於SpeXial的唱跳表演，這次的音樂會從主題到歌單等內容，他以製作人身份全程參與，希望讓大家看到另一面的黃偉晉，也將是他入伍前唯一的個人大型公開活動。

偉晉今28歲生日，特地選在這天跟所有粉絲公布要舉辦音樂會的好消息。對自己首次的音樂會演出，偉晉相當重視，包括主題都很有想法。節目上經常給人陽光、沒偶包的一面，口頭禪「威」令許多人印象深刻，其實私下的偉晉，很常安靜與自己相處，兩者極端形象的中和，真實的他帶著點灰，讓偉晉決定以「灰%（灰的百分比）」作為這次音樂會主題。

偉晉日前拍攝音樂會宣傳照，為了拍出帥氣的「黃金左臉」曲線，在攝影師的要求下戒糖兩週，與飲料、甜食等暫時說掰。不過一拍完照立刻大吃大喝，療癒過去兩週沒吃到甜食的心。也因為是首次個人音樂會演出，拍攝宣傳照當天竟發生睡過頭慘事，醒來一看才知道把鬧鐘時間調成下午，讓他懊惱不已，一到拍攝現場，不停向工作人員道歉。

第一次舉辦個人音樂會，面對票房，偉晉坦言壓力很大，不過，這次音樂會希望能在入伍前，可以透過歌唱演出，為自己、也給粉絲一個紀念。「黃偉晉灰%音樂會」將於4月13日晚上7點於全省ibon開賣。

(中時)

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