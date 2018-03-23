齊藤工爽快改稱「老公」 購麻糬挺花蓮

齊藤工來台參加執導長片《多桑不在家》首映會，大展男神風範。（蘇蔓攝）

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時報周刊
溫博鈞
齊藤工被主持人誘導自稱「老公」。（蘇蔓攝）

日本「性感男神」齊藤工23日晚間參加首度執導長片《多桑不在家》首映會。他穿著一身黑，一出場就引來粉絲們熱烈的尖叫聲。他匆忙從機場直接趕來，雖開玩笑說有點睏，但自始至終笑容不減，還不時向四周粉絲揮手，並不時表現貼心逗趣的一面。

活動一開始，舞台上雖然準備了椅子，但因高度不符合口譯的嬌小身材，齊藤工見狀馬上乾脆將所有椅子撤走，台下有粉絲用日文大喊「好貼心！」

片商別出心裁邀請魔術師吳瑀騰與齊藤工進行魔術互動，還原片中經典魔術橋段，先是變出片中代表著父子間美好的回憶小物「棒球」，接著魔術師再顯神威，變出一整籠麻糬，齊藤工大笑驚呼：「麻糬怎麼跑到這裡來了！」

原來他掛念花蓮大地震重創當地觀光產業，來台前請主辦單位訂購了一千個正港花蓮麻糬，邀請首映會現場所有粉絲及媒體朋友品嚐，希望能盡一己之力呼籲大家繼續支持花蓮觀光。

與粉絲互動時，一位來自彰化的幸運粉絲不但讓他親手餵食麻糬，還拿出手機欲合照，齊藤工欣然接受。但粉絲下台後他冷靜地說：「我比較在意的是⋯剛剛她的手機桌面是其他明星⋯」引來全場大笑。

此次在片中，除了導演一職外，齊藤工也親自演出主角高橋一生的哥哥，被問覺得自己和同樣人氣正旺的高橋一生誰比較性感？他妙答：「仔細看的話，高橋一生的血管非常性感！」

為了區別身分，身為導演時他定名為「齊藤工」，而身為演員名為「齋藤工」，主持人楊達敬說：「你在這部片又導又演、一下齊藤工一下齋藤工的，乾脆讓我們直接叫你老公好了！」他便乖乖跟著主持人說：「大家好，我是老公。」又讓粉絲們一陣興奮尖叫。

他謙虛表示雖身為導演，答案自己只是指示些走位，沒做到什麼導演工作，因為演員陣容實在太堅強，讓他感覺幸運而感激。本片由高橋ㄧ生、Lily Franky、齋藤工、松岡茉優等超人氣卡司共同演出，將於3月30日在台上映。

(時報周刊)

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