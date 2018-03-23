古巨基隔26年再訪劉德華 依然緊張得滿手汗

古巨基（左）重拾主持人角色，訪問劉德華。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

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旺報
古巨基5月將在香港舉行演唱會。（取自新浪微博＠古巨基LeoKu）

古巨基今天（3月23日）下午曝光5日到香港專業電影攝影師學會30周年晚宴的會場，訪問劉德華的影片，表示這是時隔26年再次以娛樂記者的身分，拿著當年的「古董」麥克風訪問劉德華，勾起了很多出道時的回憶。

據瞭解，古巨基1990年考入TVB演員訓練班，翌年簽約成為TVB藝人，雖然當年就參與電視劇《橫財三千萬》演出，但未受重用，1992年成為無線電視娛樂新聞節目《娛樂新聞眼》主持人，當時曾訪問劉德華。

26年後，古巨基再次訪問劉德華，等待華仔現身時非常緊張，透露當年做節目，最擔心的就是沒記住所有問題，現在依然如此，還攤開手掌，笑說「手又出汗了！」

沒想到劉德華記憶力真的很好，對古巨基當年訪問他的緊張情緒印象深刻，受訪前先檢查古巨基的手掌心，笑說：「仍然是那麽濕！」還調侃古巨基主持功力不如以前：「你還是回去當歌手吧！」

古巨基表示，為宣傳5月要在香港舉行的個人演唱會，正在拍攝個人音樂特輯，主要內容之一是重拾初心，再次經歷入行後的每個階段，訪問劉德華是其中一部份。

事隔26年再拿起《娛樂新聞眼》的主持麥克風，古巨基很開心可以像當年一樣訪問華仔，勾起他很多出道時的回憶，表示：「今天我叫華仔做『華仔哥』，因為在當年的親切上多加了一份尊敬，謝謝你幾次在我迷茫時給我鼓勵和意見。」

(旺報)

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