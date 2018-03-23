仙貝變身創意料理！ 蛋糕捲灑仙貝粉甜而不膩 「經典零食」登米其林三星

2018年03月23日 21:34 中時電子報 綜合報導

許多經典零食，都是童年回憶的一部分，像是甜鹹口味的仙貝，就讓人愛不釋口。因此，飯店主廚特別將仙貝磨成粉，做成仙貝蛋糕捲，奶香濃甜不膩，就連台式創意餐廳與米其林三星的中餐廳，也將零食入菜。

知名YouTuber「放火」拿著旺旺仙貝急往嘴裡塞，他表示「小時候就超喜歡旺旺仙貝，尤其是上面的粉。」 回味童年最愛的鹹甜滋味。放火說：「我們買了一千包的旺旺仙貝，就是想集結那個粉到一個大碗裡面，直接吃吃看那味道。」拿著牙刷刷啊刷，一直到五個小時過去，才終於蒐集到半個碗公的仙貝粉。

看準仙貝魅力，神旺大飯店主廚特別推出米果蛋糕。蛋糕體抹鮮奶油，加入北海道奶霜餡，再豪邁灑上仙貝餅乾磨製而成的粉末，最後捲起來。 蛋糕塑形後，將表層砂糖烙印成焦糖，灑上仙貝粉收尾，帶點鹹鹹風味的仙貝捲，奶香濃甜而不膩。除了仙貝捲一推出詢問度超高，神旺大飯店這回提前開賣母親節蛋糕，更首度和7-11合作，少不了的還有經典口味黑森林巧克力，經典口味黑森林與生巧克力雙后合併，可可雙后生巧蛋糕，現正預購中，快把握嘗鮮機會呢。

另外仙貝除了做成蛋糕，主廚新發想把台式料理也能加入零食，提升口感與趣味。炒菜蒜蔥爆香，再把四季豆、脆腸一起翻炒，最後加入鮮蝦條餅乾調味，跳脫台式香辣肥腸作法。而金沙絲瓜也可以加入金牛角點綴，脆綠絲瓜搭上金黃色鹹蛋跟餅乾，色香味俱全，也藉由餅乾提升爽脆口感，越吃越涮嘴，但餅乾下鍋時間可得拿捏好。主廚：「要最後放，不然餅乾碰到水會軟掉，沒口感；碰到油，則會有油耗味。」就連米其林三星飯店中餐廳，也將鱈魚香絲用小火炸得更酥香，和生辣椒、花椒粉等配料大火爆炒，又香又辣、口感酥脆。發揮創意將零食再進化，讓原本幾十元的價值頓時翻倍成數百元，零食入菜在調味上變化多，甜鹹混搭更能增添風味。

(中時電子報)