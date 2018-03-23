川普挑起貿易戰 陸外交部：來而不往非禮也、奉陪到底

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旺報

美國總統川普挑起與大陸的貿易戰，大陸外交部發言人華春瑩23日在回答有關美國決定「對中國輸美產品採取限制措施」的提問時表示，希望美方認真嚴肅對待中方立場，理性慎重決策，不要「撿了芝麻、丟了西瓜」，損人更害己。

當日例行記者會上，有記者問，美國時間22日，川普在白宮簽署對中國輸美產品徵收關稅的總統備忘錄；白宮國家貿易委員會主任納瓦羅稱，中國在美中貿易中的獲益遠高於美方，意味中方將很難作出對美進行報復的決定。你是否認同他的說法？

華春瑩回應，美方有關人士的話，顯然有些「夜郎自大」，錯判形勢，也完全低估中方捍衛自身合法利益的決心和能力，以及美方為其「任性妄為」必須付出的代價。

她表示：「我們多次強調，中美經貿關係的本質是互利共贏的。一個很簡單的例子是，美方通過大量進口源自中國的低成本勞動密集型產品，大大降低了美國消費者的消費成本，提升了『消費者剩餘』，實際上是改善了美國消費者的福利，在宏觀上也有利於美國抑制通貨膨脹。因此，無論從微觀層面還是宏觀層面，美方都是大大受益的。美方執意推進301調查並公布所謂裁定，挑起貿易戰，無疑將首先直接損害美國消費者、公司企業和金融市場的利益。」

她指出，「至於中方是否會對美進行報復，中方的立場已經說得非常清楚，傳遞的信息也十分明確。來而不往非禮也。我們會奉陪到底。希望美方認真嚴肅對待中方立場，理性慎重決策，不要撿了芝麻丟了西瓜，既損人更害己。」

(旺報)

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