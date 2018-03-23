HTC Desire 12、12＋潮色登場 Pantone紫、金光閃閃新機搶客

HTC公布了全新Desire 12、12＋，今年除了基本黑色，還有最潮Pantone紫色登場。（HTC提供）

友善列印
中時
HTC另外還有公布金光閃閃的全新Desire 12、12＋。（HTC提供）

HTC近日突發表全新手機HTC Desire 12及12+，此次以今年市場主流的雙鏡頭回歸，加上不能少的18:9全螢幕，配以5.5吋及6吋機身，而且更採用了今年大熱的Pantone紫色，再延續U11系列的「水漾玻璃」設計，在背蓋上加入耐用的壓克力玻璃材質，難怪HTC在介紹開端就以「你的手機就是時尚的象徵」為Desire全新系列奠下時尚定位。

HTC也觀察到手機用戶喜愛在寬螢幕上觀看影片，拍下傳人驚艷的照片上傳到社交平台更不能少，因此此次在Desire系列中帶來全螢幕的設計，更在相機上採1300萬畫素主相機，同時搭載相位自動對焦，在HTC Desire 12+上，更配備今年主流的雙主鏡頭設計，前鏡頭還有f/2.0大光圈，用戶不僅可以輕鬆調整景深，更能在低光源下自拍。

而此次Desire 12就採用了聯發科MT6739處理器，12+則是高通的驍龍450處理器，雖然或許硬體上未有非常大的吸引力，但此次外型上就以U11的流線型設計，加上今年潮流指標的Pantone紫色，而且拍照鏡頭也升級，相信會吸引不少女性入手。

(中時)

仙貝變身創意料理！ 蛋糕捲灑仙… 回應管中閔學倫案 科技部：須進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。