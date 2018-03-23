HTC Desire 12、12＋潮色登場 Pantone紫、金光閃閃新機搶客

2018年03月23日 21:56 中時 石欣蒨

HTC另外還有公布金光閃閃的全新Desire 12、12＋。（HTC提供）

HTC近日突發表全新手機HTC Desire 12及12+，此次以今年市場主流的雙鏡頭回歸，加上不能少的18:9全螢幕，配以5.5吋及6吋機身，而且更採用了今年大熱的Pantone紫色，再延續U11系列的「水漾玻璃」設計，在背蓋上加入耐用的壓克力玻璃材質，難怪HTC在介紹開端就以「你的手機就是時尚的象徵」為Desire全新系列奠下時尚定位。

HTC也觀察到手機用戶喜愛在寬螢幕上觀看影片，拍下傳人驚艷的照片上傳到社交平台更不能少，因此此次在Desire系列中帶來全螢幕的設計，更在相機上採1300萬畫素主相機，同時搭載相位自動對焦，在HTC Desire 12+上，更配備今年主流的雙主鏡頭設計，前鏡頭還有f/2.0大光圈，用戶不僅可以輕鬆調整景深，更能在低光源下自拍。

而此次Desire 12就採用了聯發科MT6739處理器，12+則是高通的驍龍450處理器，雖然或許硬體上未有非常大的吸引力，但此次外型上就以U11的流線型設計，加上今年潮流指標的Pantone紫色，而且拍照鏡頭也升級，相信會吸引不少女性入手。

(中時)