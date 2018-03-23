黃子哲驚爆卡管中閔是為公報私仇 網問：小英怎麼說？

2018年03月23日 21:43 中時電子報 黃麗蓉

卡管究竟是為什麼？政治評論員黃子哲驚爆，恐怕是因蔡總統對台大校長當選人管中閔的陳年私仇，才是主因。對此，網友不禁問：小英怎麼說呢？

網友紛說：「抹黑造謡的民進黨政府，從蔡英文這種不入流的手段，運用各種抹黑造謡理由卡住台大校長一職，其動機及卑鄙手法，早已被看穿！因此期盼台灣人民，審慎握住手中神聖的一票，在今年底及2020大選時，將民進黨及蔡英文用選票拉下來，才是人民之福！國家之幸！」、「由於這次教育部極力阻管上任，已經非屬尋常事態，恐有特殊原因，而且是有力人士介入，且層級必高於部長。那麼，背後有力人士恐非蔡莫屬。但這也正是事情讓人覺得悲哀之處。台灣正在上演一齣齣內鬥悲劇，勝利的上位者堅決要帶領全體駛向她所認定的伊甸園或烏托邦之鄉，並拒絕傾聽反對聲音。而我們看到的卻是一片黑暗前景。」

黃子哲在臉書爆料說，2014年6月16日，時任民進黨主席的蔡英文，以一篇名為〈馬政府自由經濟邏輯有誤〉投書媒體，強烈質疑「片面開放市場、遍地開花式的自由經濟示範，會讓台灣對外談判籌碼流失」，疾呼「自由經濟示範區特別條例」應大幅翻修，讓台灣經濟能實質受惠，而不是未蒙其利，先受其害。隔天管爺以「蔡主席 請給台灣一個機會」為題回擊。除了一一反駁蔡英文的質疑外，還猛轟「蔡主席對示範區的規畫有許多誤解」、「不該由少數一兩個人決定其(自經區)生死」。管爺此番言論不免傷及小英的玻璃心，如今蔡英文當上了總統，此仇不報非小英，因此「卡管」不讓管當台大校長只是剛剛好而已，其他排山倒海的暗黑痛擊，只是加倍奉還而已。

(中時電子報)