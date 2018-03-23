吳汶芳度28歲生日 收到藏頭詩竟寫...

2018年03月23日 21:40 中時 蔡琛儀

吳汶芳收到衝浪板當生日禮物。(福茂提供)

吳汶芳23日歡慶28歲生日，公司為了慰勞她，提前替她慶生，公司知道她的專輯靈感來自她最愛的海洋，但最近因發片宣傳期太忙，半年沒空去海邊，加上她之前買的衝浪板有裂痕，所以公司特別買了衝浪板當生日禮物送她，讓她笑逐顏開。

衝浪板上還特別寫了藏頭祝福詩，希望透過衝浪讓她桃花開，還能刺激更多創作靈感，她忍不住大笑：「原來大家都這麼想我談戀愛嗎？」且詩句藏頭還寫著「汶芳好美」，讓她看了忍不住大笑。吳汶芳說，現在常稱讚自己很美，「以前很害怕沒準備好就上台，現在允許自己出點小差錯，畢竟人不是機器，這一年來，我也變的很厚臉皮，喜歡在舞台上誇讚自己很美，因為喜歡自己也是一種成長。」除了愛上海洋，她也相當關注環保議題，且從自身做起，常用環保餐具和用品，生日願望也不忘送給地球「希望地球愈來愈健康，當然，希望我可以寫出愈來愈棒又有共鳴的好歌。」

公司雖然希望她能因為衝浪找到新戀情，但她說：「衝浪女孩比我辣的太多了，我都穿著長袖長褲在衝，從來沒有豔遇，但大家都這麼替我加油，我盡量努力啦！」雖然台灣唱片宣傳期進入尾聲，但緊接著她要開始跑大陸的宣傳和五月展開的音樂會，因此公司又再送她吉他效果器當禮物，希望她衝浪之餘，也可以多多寫歌。

(中時)